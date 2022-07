Murphy reprend l’association des gouverneurs au milieu des tensions et des querelles

PORTLAND, Maine (AP) – Le gouverneur démocrate Phil Murphy du New Jersey a pris la tête de l’association non partisane des gouverneurs du pays vendredi à une époque de profonde division entre les États sur des questions telles que l’avortement et le contrôle des armes à feu.

Murphy a pris les rênes en tant que président de la National Governors Association du chef sortant Asa Hutchinson, le gouverneur républicain de l’Arkansas. Murphy sera chargé de favoriser le bipartisme parmi les membres de l’organisation tandis que certains d’entre eux, comme le gouverneur démocrate de Californie Gavin Newsom et le gouverneur républicain de Floride Ron DeSantis, se querellent publiquement.

Les États sont également au milieu d’une ère de batailles juridiques État contre État sur l’accès à l’avortement. La réunion de l’association s’est tenue dans le Maine, où la gouverneure démocrate Janet Mills a signé un décret interdisant aux agences d’État de coopérer avec les enquêtes d’autres États sur les avortements.

Les membres de l’association ont émis un ton coopératif lors de la réunion, et Murphy a encouragé les membres à donner la priorité au travail ensemble.

“Je ne m’attends pas à ce qu’au cours de l’année prochaine nous enlevions notre chapeau en tant que démocrates et républicains”, a déclaré Murphy. “Rappelez-vous que nous sommes les partisans en troisième lieu, les gouverneurs en second et les Américains avant tout.”

La National Governors Association a également remis les rênes à un nouveau vice-président, le gouverneur républicain de l’Utah, Spencer Cox. L’ancien vice-président était Murphy. Cox a également reconnu la nécessité de moins de querelles partisanes.

“Nous nous disputons parfois à propos de certains (explétifs) vraiment stupides”, a déclaré Cox sous les applaudissements de la foule. “Mon point est que notre capacité à travailler ensemble signifie bien plus que les choses pour lesquelles nous nous battons.”

La réunion était la première du genre tenue en personne depuis 2019, avant la pandémie de COVID-19. La réponse appropriée à la pandémie est l’une des nombreuses questions qui ont divisé les gouverneurs au cours des deux dernières années.

Le gouffre entre les États démocrates et républicains a récemment été élargi par les décisions de la Cour suprême des États-Unis qui ont annulé Roe v. Wade et annulé les restrictions sur les armes à feu à New York. L’ordre du jour de la réunion des gouverneurs de cette semaine a évité ces sujets brûlants, se concentrant plutôt sur des questions telles que l’enseignement de l’informatique, les voyages et le tourisme.

Hutchinson a déclaré que la question de l’enseignement de l’informatique est essentielle pour tous les États et mérite l’attention des gouverneurs.

« En résumé : si nous n’équipons pas les étudiants — de tous âges — de compétences informatiques, nous ne les préparons pas pour le marché du travail d’aujourd’hui », a-t-il déclaré.

L’association des gouverneurs a été fondée en 1908 et ses membres sont les gouverneurs des 55 États, territoires et commonwealths. La réunion de cette année a attiré des foules de manifestants à Portland. Beaucoup critiquaient la décision Roe v. Wade et les États qui s’apprêtent à mettre fin ou à restreindre l’accès à l’avortement.

Les organisateurs ont déclaré que 19 gouverneurs ont été confirmés présents. DeSantis et Newsom n’étaient pas parmi eux.

Parmi les participants figuraient des personnes bien connues dans leurs États pour leur travail dans l’allée politique, telles que le gouverneur républicain du Massachusetts Charlie Baker et le gouverneur républicain du Vermont Phil Scott. Cox, le gouverneur de l’Utah, a également signalé sa volonté de travailler avec les démocrates sur le contrôle des armes à feu, malgré le fait que cela rencontrerait probablement une résistance dans son propre État.

Parmi les autres gouverneurs de haut niveau qui n’étaient pas présents, citons le gouverneur républicain du Texas, Greg Abbott, et la gouverneure démocrate de New York, Kathy Hochul. Certains avec des profils nationaux, y compris le gouverneur républicain Larry Hogan du Maryland et le gouverneur démocrate JB Pritzker de l’Illinois, y ont participé. Le gouverneur républicain Chris Sununu du New Hampshire voisin était présent.

Mills, le gouverneur du Maine, a prononcé un discours d’ouverture lors de l’événement. C’était la première fois que l’État accueillait la réunion d’été depuis 1983.

Mills fait partie d’un groupe de gouverneurs démocrates qui ont émis des décrets exécutifs pour protéger les prestataires d’avortement et les patientes. Les gouverneurs du Colorado, du Rhode and Island et de la Caroline du Nord ont pris des mesures similaires.

Dans le même temps, plusieurs États rouges ont imposé de nouvelles restrictions à la suite de la décision de la Cour suprême. Le gouverneur démocrate de Caroline du Nord, Roy Cooper, qui était présent à la réunion du gouverneur, a déclaré que son décret visait à protéger “les médecins et les infirmières de la Caroline du Nord et leurs patients contre les lois pénales cruelles de droite adoptées par d’autres États”.

Patrick Whittle, l’Associated Press