Murphy prévient que la loi sur l’avortement dans le Connecticut pourrait être en danger tandis que l’opposant du GOP dit qu’il est alarmiste

Alors que le droit à l’avortement est codifié dans la loi du Connecticut depuis 1990, le sénateur américain Chris Murphy a averti mercredi soir que les femmes de cet État pourraient encore être en danger si les républicains imposaient une interdiction nationale.

« Je sais que cela ne semble pas possible dans le Connecticut. Mais si le programme du Parti républicain est promulgué, alors personne dans le Connecticut ne sera en sécurité », a déclaré le démocrate lors d’un débat télévisé.

Même s’il est favori pour être réélu, Murphy a fait écho à un point de discussion clé que les députés démocrates sortants et les challengers dans des courses beaucoup plus serrées à travers le pays ont utilisé pour capitaliser sur le débat national sur le droit à l’avortement. Cela a incité le challenger républicain de Murphy, le propriétaire d’une petite entreprise, Matt Corey, à accuser Murphy d’essayer d’effrayer les électeurs.

« La loi de l’État du Connecticut est ce qu’elle est », a-t-il déclaré, la qualifiant de « loi établie » et affirmant qu’il respectait les lois de l’État.

« Le sénateur Murphy veut donc semer la peur lors de cette élection parce que c’est ce qu’ils font à Washington. Ils envoient la peur à travers vous », a déclaré Corey, ajoutant que les dirigeants du Parti républicain ont déclaré que tout projet de loi qui promulguerait une interdiction nationale de l’avortement ferait l’objet d’un veto.

Mais Murphy a insisté sur le fait que la loi du Connecticut serait en danger si un fœtus était considéré comme une personne dans la loi fédérale.

« Si telle est effectivement la loi, cela signifie que tout avortement dans ce pays serait illégal, que vous viviez dans le Connecticut, un État bleu, ou au Texas, un État rouge », a-t-il déclaré. «Je ne pense donc pas que je sois alarmiste sur ce sujet. Je pense simplement que je reflète la véritable plate-forme du Parti républicain.

« Je veux m’assurer que les familles du Connecticut et les femmes du Connecticut puissent prendre leurs propres décisions en matière de soins de santé », a-t-il déclaré.

Corey, qui a défié Murphy il y a six ans et a perdu, a ensuite remis en question le véritable soutien de Murphy aux femmes, lui reprochant de ne pas s’opposer aux efforts visant à permettre aux athlètes transgenres de participer aux sports féminins.

La Conférence sportive interscolaire du Connecticut a actuellement pour politique d’autoriser les filles transgenres à participer à des compétitions sportives pour filles au lycée.

« Quand les hommes de ce pays vont-ils commencer à défendre les droits des femmes ? Pourquoi les femmes devraient-elles souffrir ? » a demandé Corey. « Vous voyez, partout dans le pays, les femmes essaient de défendre ce en quoi elles croient. Pourquoi devrions-nous effacer les réalisations, les bourses, les records ? »

Murphy a déclaré qu’il pensait que la question des étudiants athlètes transgenres devrait être laissée aux communautés individuelles et aux conseils scolaires locaux et non au gouvernement fédéral. Il a également mis en garde contre une « campagne de peur en cours dans ce pays » visant à faire croire aux gens qu’ils devraient avoir peur des autres ayant une orientation sexuelle différente.

« Il y a une épidémie de suicide et d’automutilation dans ce pays parmi nos étudiants gays et transgenres », a déclaré Murphy. « Et cela arrive souvent parce qu’ils se sentent ostracisés par les communautés dans lesquelles ils vivent. »