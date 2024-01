Murphy du football annonce sa retraite après 30 saisons à la barre

CAMBRIDGE, Mass. – Tim Murphy l’entraîneur-chef de la famille Thomas Stephenson pour Harvard Football, a annoncé aujourd’hui sa retraite, après 30 ans à la tête du programme Crimson.

“L’Université de Harvard est un endroit très spécial pour ma famille et moi”, a déclaré Murphy. “Je suis diplômé d’un métier qui n’est pas seulement mon travail, mais, outre ma famille et mes amis proches, c’est ma passion et ma vie depuis 45 ans.

“Cela a été un honneur incroyable d’être entraîneur de football à Harvard, et je suis éternellement reconnaissant d’avoir eu la chance de travailler avec autant de personnes extraordinaires, à commencer par les 1 000 étudiants-athlètes et plus de 80 entraîneurs adjoints au cours de notre mandat ici”, Murphy a ajouté. « Parfois, à la fin de votre carrière, quelqu’un vous demandera : « Avez-vous des regrets ? Et ma réponse simple est non, car dans toute entreprise, dans toute relation, si vous lui donnez absolument tout ce que vous avez, il ne peut y avoir aucun regret.”

Murphy, qui quitte le Crimson en tant qu’entraîneur le plus victorieux de tous les temps dans l’Ivy League et dans l’histoire de l’école, a été entraîneur-chef pendant 37 saisons au total, avec des arrêts au Maine (deux saisons) et à Cincinnati (cinq saisons) avant de guider Harvard vers un succès sans précédent. les 30 dernières années.

“Harvard a 150 ans d’histoire du football et Tim Murphy a mené l’ère la plus réussie de toutes ses 30 saisons”, a déclaré Erin McDermott, directrice des sports de la famille John D. Nichols ’53. “Son nom sera à jamais lié au football de Harvard d’une manière exaltée en raison du succès soutenu de l’équipe. , les étapes franchies en matière de coaching et la mesure de son caractère et de son éthique de travail. L’entraîneur Murphy a changé le football de l’Ivy League dès son entrée, et nous nous en portons tous mieux. Harvard est reconnaissant pour ses services et son leadership, et je suis reconnaissant d’avoir vécu ces dernières saisons avec lui. »

Lorsque Murphy a pris les commandes du programme avant la campagne de 1994, les Crimson n’avaient pas remporté plus de huit matchs depuis que l’équipe de 1919 avait remporté neuf victoires (9-0-1). Après avoir jeté les bases du succès au cours de ses trois premières saisons, la quatrième année s’est avérée fructueuse puisque Murphy a mené les Crimson à une fiche de 9-1 et au championnat de l’Ivy League en 1997.

Les victoires et les titres étaient un prélude à ce qui allait se passer au cours des 26 années suivantes. Murphy a guidé le Crimson vers des saisons de .500 ou mieux 23 fois, y compris des campagnes parfaites en 2001 (9-0), 2004 (10-0) et 2014 (10-0), ce qui l’a aidé à devenir le premier entraîneur de Harvard depuis le Ivy a été créée en 1956, pour connaître trois saisons invaincues et déliées. Avec le succès sont venus les championnats de conférence et Murphy a entraîné les Crimson à neuf autres titres Ivy après le premier en 1997. Harvard a été couronné champion de l’Ivy League en 1997, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2013, 2014, 2015 et 2023. , le titre final correspondant au record de conférence pour la plupart des championnats par un entraîneur-chef.

Murphy, qui a été cinq fois finaliste pour le prix Eddie Robinson (meilleur entraîneur du FCS) et huit fois entraîneur de l’année en Nouvelle-Angleterre, a entraîné 15 All-Americans d’Associated Press, 158 sélections de la première équipe de l’Ivy League, 11 Ivy. Joueurs de l’année, sept recrues Ivy de l’année et 17 All-Americans académiques, tout en aidant plus de 30 Crimson à signer des contrats avec la NFL.

Ancien président et administrateur de l’American Football Coaches Association (AFCA), Murphy a terminé sa carrière à Harvard avec une fiche globale de 200-89 (.692), dont une note de 141-65 (.684) contre la compétition de l’Ivy League et une note de 19. -10 (.655) performance dans The Game, la rivalité annuelle des Crimson contre Yale. Pour toute sa carrière d’entraîneur, Murphy a affiché une fiche globale de 224-132-1 (.629).

Une recherche nationale du successeur de Murphy va commencer immédiatement.