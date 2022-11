Murkowski résiste à un autre challenger conservateur du GOP

JUNEAU, Alaska (AP) – La sénatrice américaine Lisa Murkowski, une républicaine modérée, a résisté à deux reprises aux défis de factions plus conservatrices de son parti; il y a plus de dix ans, elle a monté une campagne écrite historique pour battre un favori du tea party, et cette année, elle a été réélue après avoir attisé la colère de l’ancien président Donald Trump.

Mercredi, Murkowski a battu sa compatriote républicaine Kelly Tshibaka, qui était soutenue par Trump, pour remporter son quatrième mandat. Murkowski a remporté l’élection de choix classé avec 54% des voix avec l’aide d’indépendants et de démocrates.

Murkowski n’a pas mis Trump au centre de sa campagne, mettant plutôt l’accent sur son ancienneté, ses antécédents en matière de réalisation de projets et de financement pour l’Alaska, et sa volonté de travailler au-delà des lignes de parti alors qu’elle cherchait à construire une coalition de soutien.

« Merci, Alaska. Je suis honoré que les Alaskiens – de toutes régions, origines et affiliations partisanes – m’aient une fois de plus accordé leur confiance pour continuer à travailler avec eux et en leur nom au Sénat américain. J’ai hâte de poursuivre le travail important qui nous attend », a-t-elle déclaré dans un bref communiqué après avoir remporté la course.

Trump a figuré en bonne place dans la course, en particulier après que Murkowski l’ait tous deux appelé à démissionner, puis a voté pour le destituer après l’émeute du Capitole américain du 6 janvier 2021. En 2020, avant les élections de cette année-là et avant que Tshibaka ne se lance dans la course au Sénat, Trump a annoncé son intention de faire campagne contre Murkowski à la suite de ses critiques à son égard : « Préparez n’importe quel candidat, bon ou mauvais, je m’en fiche, j’approuve. Si tu as un pouls, je suis avec toi !

Trump a ensuite approuvé Tshibaka, qu’elle a crédité d’avoir aidé à élever sa candidature et la reconnaissance de son nom. Le vote de destitution de Murkowski et la critique de Trump figuraient parmi les raisons invoquées par les dirigeants du parti républicain l’année dernière pour la censurer, soulignant davantage la relation parfois tendue de la modérée avec son propre parti.

Sur les dix membres de la Chambre qui ont voté pour destituer Trump, six étaient candidats à la réélection. Quatre ont décidé de ne pas se faire réélire et seuls deux ont remporté leurs courses. Sur les sept républicains du Sénat qui ont voté pour condamner Trump lors de son procès en destitution, Murkowski était le seul sur le scrutin cette année. Trump n’a pas été condamné lors du procès au Sénat.

Murkowski n’est pas étranger aux courses difficiles.

Elle a remporté une victoire en 2004, remportant le siège auquel elle a été nommée fin 2002 par son père, alors gouverneur. Frank Murkowski, qui avait occupé le siège du Sénat pendant deux décennies auparavant. Elle a remporté les élections générales de 2010 avec une campagne électorale historique après avoir perdu la primaire de son parti face à un favori du Tea Party, Joe Miller.

Les élections de cette année en Alaska, cependant, se sont déroulées dans le cadre d’un nouveau système approuvé par les électeurs en 2020 qui a mis en œuvre des primaires ouvertes et un vote classé lors des élections générales. Dans le cadre du nouveau système, les quatre premiers électeurs d’une primaire, quelle que soit leur affiliation politique, se qualifient pour les élections générales.

Beaucoup considéraient le nouveau système comme favorable à un candidat comme Murkowski, qui qualifiait la formation d’une coalition dans une campagne de « un peu mon point fort ». Le plus grand segment d’électeurs inscrits en Alaska est composé d’indépendants.

La course comprenait également le démocrate Pat Chesbro, qui a mené une campagne discrète, et le républicain Buzz Kelley, qui a suspendu sa campagne après sa quatrième place en primaire et a approuvé Tshibaka.

Chip Wagoner, un électeur indépendant, a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec Murkowski sur des questions comme l’avortement ; Murkowski soutient le droit à l’avortement. Mais Wagoner a dit qu’elle écoute, quelque chose qu’il a dit qu’il ne voit pas beaucoup dans les deux grands partis.

« Je pense qu’il est essentiel que nous élisons des gens qui ne sont pas si partisans qu’ils n’écoutent pas l’autre côté », a-t-il déclaré. Il a dit qu’il était également “impressionné qu’elle ait tenu tête à Trump”.

Avant les élections de 2020, Trump a déclaré qu’il ferait campagne contre Murkowski après qu’elle l’ait critiqué. Son vote de destitution était un point de discorde soulevé par Trump lors de la campagne pour Tshibaka.

“Elle a voté pour me destituer, et j’ai fait plus pour cet État que n’importe quel président de l’histoire”, a déclaré Trump sous les applaudissements lors d’un rassemblement estival à Anchorage avec Tshibaka et la républicaine Sarah Palin, dont la candidature à la Chambre a été approuvée par Trump. Palin a également perdu sa course. Trump a porté l’Alaska en 2016 et 2020.

Trump a cité comme réalisations les efforts qui avaient été poussés pendant des années par la délégation du Congrès de l’Alaska, y compris Murkowski, tels que les ventes de concessions pétrolières et gazières dans l’Arctic National Wildlife Refuge et le soutien à une route traversant un refuge faunique pour donner accès à un aéroport tous temps pour les résidents d’une communauté isolée. Les ventes de baux et l’échange potentiel de terres qui pourraient conduire à une route ont été embourbés dans des litiges.

Le démocrate John Hartle a déclaré que sur son bulletin de vote, il avait classé Chesbro en premier et Murkowski en deuxième, s’attendant finalement à ce que son vote revienne à Murkowski. Kelley a été le premier candidat éliminé lors des tours de tabulation du vote classé menés par les responsables des élections de l’État mercredi. Chesbro était la suivante, et plus de 20 500 de ses 29 078 votes sont allés à Murkowski.

Hartle a déclaré qu’il voulait envoyer un message à Murkowski qu’il y a “beaucoup d’électeurs démocrates dans l’État” et “l’encourager à écouter ce qu’ils ont à dire”.

Une préoccupation majeure pour Hartle ce cycle électoral était la démocratie de la nation. Hartle, qui est de Juneau, a déclaré qu’il trouvait “effrayant” que tant de gens promeuvent le mensonge selon lequel l’élection présidentielle de 2020 remportée par le démocrate Joe Biden a été “volée”.

Tshibaka a reconnu que Biden était président mais a déclaré dans un questionnaire des médias qu’il y avait “des questions non résolues sur ce qui s’est passé” lors de cette élection.

Jonathan Kreiss-Tomkins, un démocrate qui n’a pas cherché à être réélu à la State House cette année, a déclaré qu’il avait classé Murkowski au premier rang. Il a dit qu’il n’était pas d’accord avec elle sur certaines questions fiscales, fiscales et autres. Mais il a dit que quelque chose avait changé pour lui « au cours des six dernières années, dans le genre d’ère Trump du pays et à cette époque où… la vérité et l’objectivité sont effectivement contestées en tant que jeu politique.

“Ce sont des choses très fondamentales”, a-t-il déclaré. “Et je pense que le luxe d’être en désaccord sur certains sujets ou d’être un absolutiste à propos d’un parti politique, c’est comme si nous n’étions pas à cette époque.”

Becky Bohrer, L’Associated Press