Le premier sénateur républicain à avoir appelé Donald Trump à démissionner après son incitation au chaos de mercredi a confirmé qu’elle envisageait de quitter le parti, dans une mesure qui donnerait aux démocrates une majorité au Sénat.

Lisa Murkowski, qui représente l’Alaska, a longtemps été considérée comme une sénatrice indépendante d’esprit.

Vendredi, elle a déclaré à son journal local, Anchorage Daily News, qu’elle envisageait d’abandonner complètement son parti après que Trump, son chef de parti, ait entraîné ses partisans dans une frénésie violente et les a dirigés vers le Capitole, dans un soulèvement qui a laissé quatre émeutiers et un policier est mort.

«Si le Parti républicain n’est plus que le parti de Trump, je me demande sincèrement si ce parti est fait pour moi», a-t-elle déclaré.

Seuls trois sénateurs ont changé de parti au cours de leur mandat au 21e siècle, selon les données du Sénat.

À l’heure actuelle, le Sénat est à 50:50 républicains et démocrates, avec Kamala Harris, en tant que vice-président, exprimant le vote décisif.

Murkowski a déclaré qu’elle ne rejoindrait pas la majorité démocrate, mais sa démission du parti et son rôle d’indépendant rendraient beaucoup plus difficile pour les républicains de bloquer l’agenda de Joe Biden.

Murkowski, 63 ans, a déclaré qu’elle parlait régulièrement à Joe Manchin, le sénateur démocrate de Virginie-Occidentale, qui est le démocrate le plus conservateur du Sénat et sera un vote clé sur de nombreuses actions du Sénat.

«Nous avons beaucoup parlé. En fait, mon appel de 15 heures est avec Joe et avec un groupe bipartite de collègues qui sont vraiment préoccupés par où nous en sommes et comment nous allons de l’avant », a-t-elle déclaré.

«Je pense que je m’inclus dans le cadre d’un groupe de membres qui veulent travailler pour essayer de rassembler les choses au Sénat et qui veulent essayer de faire avancer les choses.

« Et ce sera une administration (Biden) où je ne serai pas d’accord avec ce qu’ils nous emmènent sur beaucoup de problèmes et de politiques, mais j’aimerais penser que nous n’allons jamais remettre en question leur fidélité au serment d’office.

Les partisans de Trump, encouragés par le président lui-même, ont pris d’assaut le Capitole mercredi

La foule a envahi la police du Capitole peu de temps après que Trump les ait exhortés à « se battre » en son nom

Les partisans de Trump sont entrés par effraction dans la chambre du Sénat et ont saccagé des parties du Capitole

Murkowski a réitéré ses appels à la démission de Trump.

«Je veux qu’il démissionne. Je veux qu’il sorte. Il a causé suffisamment de dégâts », a-t-elle déclaré.

«Je pense qu’il devrait partir.

Le sénateur a déclaré que Trump avait abandonné ses responsabilités et ne manifestait aucun intérêt à diriger.

Plus tôt vendredi, il a confirmé qu’il deviendrait le premier président depuis 1869 à ne pas assister à l’inauguration de son successeur.

«Il a dit qu’il ne se présenterait pas. Il ne comparaîtra pas à l’inauguration. Il ne s’est pas concentré sur ce qui se passe avec COVID. Soit il a joué au golf, soit il a été à l’intérieur du bureau ovale en train de fulminer et de jeter toutes les personnes qui lui ont été fidèles et fidèles sous le bus, à commencer par le vice-président », a-t-elle déclaré.

Murkowski a exhorté Trump à démissionner, mais a admis qu’il n’était pas « capable de faire une bonne chose »

«Il ne veut pas y rester. Il veut seulement y rester pour le titre. Il ne veut y rester que pour son ego. Il a besoin de sortir. Il doit faire la bonne chose, mais je ne pense pas qu’il soit capable de faire une bonne chose.

Murkowski a déclaré que si « il peut y avoir eu beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bons Américains qui sont venus à Washington, DC, parce qu’ils étaient fermement en faveur de ce président », Trump les a incités à prendre d’assaut le Capitole.

Elle a dit que le doigt du blâme était fermement braqué sur lui pour les scènes choquantes.

« Je vais l’attribuer au président, qui a dit, même après que son vice-président lui ait dit ce matin-là, » je n’ai pas l’autorité constitutionnelle pour faire ce que vous m’avez demandé de faire. Je ne peux pas le faire. Je dois protéger et faire respecter la Constitution ».

« Même après que le vice-président a dit au président Trump cela, il a toujours dit à ses partisans de se battre.

«Comment sont-ils censés accepter ça? C’est un ordre du président. Et c’est donc ce qu’ils ont fait. Ils sont venus et ils se sont battus et des gens ont été blessés, blessés et sont morts.

Murkowski a déclaré, dans une deuxième interview, qu’elle était en partie responsable de ne pas avoir arrêté Trump plus tôt.

«Je me suis permis de m’abstenir de dire ma vérité», a déclaré Murkowski à Alaska Public Media. «Et je ne peux pas me taire maintenant.