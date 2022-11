Murkowski est réélu dans la course au Sénat de l’Alaska

JUNEAU, Alaska (AP) – La sénatrice américaine républicaine de l’Alaska, Lisa Murkowski, a été réélue, battant la rivale du GOP, approuvée par Donald Trump, Kelly Tshibaka.

Murkowski a battu Tshibaka lors de l’élection de choix du 8 novembre. Les résultats ont été annoncés mercredi, lorsque les responsables électoraux ont compilé les résultats des choix classés après qu’aucun candidat n’ait remporté plus de 50% des votes de premier choix. Murkowski a obtenu 54% des voix après un vote au choix classé, recueillant la majorité des suffrages exprimés pour la démocrate Pat Chesbro après son élimination.

“Je suis honoré que les Alaskiens – de toutes les régions, origines et affiliations partisanes – m’aient une fois de plus accordé leur confiance pour continuer à travailler avec eux et en leur nom au Sénat américain”, a déclaré Murkowski dans un communiqué. “Je suis impatient de poursuivre le travail important qui nous attend.”

Tshibaka, dans une déclaration publiée sur son site Web, a félicité Murkowski mais a critiqué le vote par choix classé.

“Le nouveau système électoral a été frustrant pour de nombreux Alaskiens, car il a été incontestablement conçu comme un programme de protection des titulaires, et il a clairement fonctionné comme prévu”, a-t-elle déclaré.

La course comprenait également le républicain Buzz Kelley, qui a suspendu sa campagne après la primaire d’août et a approuvé Tshibaka.

Murkowski était le seul républicain du Sénat à avoir voté pour condamner Trump lors de son procès en destitution l’année dernière qui était sur le bulletin de vote cette année. Trump n’a pas été condamné. Mais son vote a été un point sensible pour l’ancien président, qui a juré de faire campagne contre elle.

En 2020, avant les élections de cette année-là et bien avant que Tshibaka ne se lance dans la course au Sénat, Trump a annoncé son intention de faire campagne contre Murkowski après l’avoir critiqué : « Préparez n’importe quel candidat, bon ou mauvais, je m’en fiche, je soutiens. Si tu as un pouls, je suis avec toi !

Il est apparu lors d’un rassemblement à Anchorage en juillet pour Tshibaka et Sarah Palin, dont il a approuvé la course pour le seul siège de l’Alaska aux États-Unis. Il a plus récemment participé à un télé-rassemblement pour Tshibaka fin octobre. Tshibaka, qui a travaillé dans les bureaux des inspecteurs généraux fédéraux avant de diriger le département de l’administration de l’Alaska pendant deux ans, a crédité Trump d’avoir contribué à accroître la notoriété de son nom et à donner un coup de pouce à sa candidature.

Murkowski, qui a été censurée par les dirigeants du parti républicain de l’État l’année dernière pour des infractions qui comprenaient son vote de destitution, a accordé peu d’attention à Trump lors d’une campagne au cours de laquelle elle a souligné sa volonté de travailler à travers les lignes de parti et s’est concentrée sur son bilan et son ancienneté. Murkowski, un modéré qui siège au Sénat depuis 2002, est le membre le plus ancien de la délégation du Congrès de l’Alaska après le décès en mars du représentant républicain Don Young, qui a occupé le siège de la Chambre de l’Alaska pendant 49 ans.

Murkowski n’est pas étranger aux durs combats de réélection. Elle a remporté une campagne électorale pour les élections générales en 2010 après avoir perdu la primaire de son parti cette année-là au profit d’un républicain du Tea Party. En entrant dans cette course, elle n’avait jamais remporté une élection générale avec plus de 50% des voix.

Les élections de cette année se sont déroulées dans le cadre d’un nouveau système approuvé par les électeurs en 2020 qui a remplacé les primaires des partis par des primaires ouvertes et institué le vote préférentiel aux élections générales. Dans le cadre du système primaire ouvert, les quatre premiers électeurs, quelle que soit leur affiliation politique, se qualifient pour les élections générales. “Notre élection au Sénat américain en Alaska s’est avérée être une autre victoire pour les initiés de Washington, DC qui ont rarement nos meilleurs intérêts à cœur”, a déclaré Tshibaka dans sa déclaration post-électorale.

Tshibaka a critiqué un super PAC aligné sur le chef républicain du Sénat Mitch McConnell pour avoir diffusé des publicités contre elle lorsqu’elle a déclaré que ces ressources auraient pu être utilisées pour aider les républicains d’autres États.

Elle a dit qu’elle “avait classé le rouge”, ou les candidats républicains, sur son bulletin de vote – mais pas dans la course au Sénat. Elle a dit qu’elle ne considérait pas Murkowski comme un candidat “rouge”.

“Je ne l’ai pas votée non plus”, a déclaré Murkowski le jour du scrutin.

___

L’écrivain de l’Associated Press, Mark Thiessen à Anchorage, en Alaska, a contribué à ce rapport.

Becky Bohrer, L’Associated Press