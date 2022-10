Murkowski affronte Tshibaka et Chesbro lors du débat au Sénat de l’Alaska

JUNEAU, Alaska (AP) – La sénatrice républicaine américaine Lisa Murkowski a déclaré que les Alaskiens veulent des résultats, et non une «rhétorique politique partisane», alors qu’elle affrontait sa rivale républicaine soutenue par Donald Trump, Kelly Tshibaka, lors d’un débat télévisé jeudi. Tshibaka a remis en question la valeur de l’ancienneté de Murkowski et a déclaré qu’il était temps de changer.

Murkowski “ne peut pas accomplir au cours des six prochaines années ce qu’elle n’a pas pu accomplir au cours des 21 dernières années”, a déclaré Tshibaka.

Murkowski, qui occupe le siège depuis la fin de 2002 et est le membre le plus ancien de la délégation du Congrès de l’Alaska, a déclaré que la course portait sur “qui peut le mieux livrer pour l’Alaska”. Murkowski a souligné et défendu son record.

Le débat, qui s’est tenu moins de deux semaines avant l’élection du choix classé du 8 novembre, comprenait également le démocrate Pat Chesbro, qui a considérablement traîné Murkowski et Tshibaka dans la collecte de fonds. L’autre candidat sur le bulletin de vote, le républicain Buzz Kelley, qui a terminé quatrième de la primaire d’août, a suspendu le mois dernier sa campagne et approuvé Tshibaka.

Trump, qui est venu en Alaska en juillet pour un rassemblement avec Tshibaka et la républicaine Sarah Palin, dont il a soutenu la course à la maison, a participé à un télé-rassemblement pour Tshibaka plus tôt cette semaine. Il a qualifié Murkowski de “l’un des pires sénateurs imaginables”. Il lui a reproché d’avoir voté pour la “mise en accusation insensée” et de s’être opposée à la nomination de Brett Kavanaugh à la Cour suprême des États-Unis.

Murkowski, qui a une réputation de centriste, a été censurée par les dirigeants du parti républicain de l’État l’année dernière pour des raisons telles que sa critique de Trump et son vote pour le condamner lors de son deuxième procès en destitution l’année dernière. Il a été acquitté.

Les dirigeants de l’État partie ont approuvé la campagne de Tshibaka.

Murkowski a déclaré que bien qu’elle soit une républicaine enregistrée à vie, elle ne “prête pas allégeance à un parti”. Elle a mis l’accent sur la volonté de travailler au-delà des lignes de parti et dans les publicités de campagne, elle a utilisé le tag : “Je suis pour l’Alaska, toujours”.

Murkowski a récemment déclaré qu’elle classerait la représentante américaine Mary Peltola, une démocrate, première dans la course au seul siège de l’Alaska à la Chambre, une décision critiquée par Tshibaka.

Peltola, qui a remporté une élection spéciale en août pour le siège détenu pendant 49 ans par le représentant républicain Don Young, a siégé à l’Assemblée législative de l’État avec Murkowski. Young est décédé en mars. Peltola a déclaré qu’elle prévoyait également de classer Murkowski en premier sur son bulletin de vote.

Le vaste débat a abordé des sujets tels que l’Arctique, la réponse nationale à la pandémie de COVID-19 et la protection des jeunes contre la violence armée.

Murkowski a défendu la législation bipartite adoptée plus tôt cette année qui, selon elle, aide à améliorer la sécurité scolaire et les ressources en santé mentale. La mesure “garantit également que nous sommes toujours en mesure de fournir les protections de notre deuxième amendement tout en veillant à ce que ceux qui ne devraient pas posséder d’armes à feu ne les aient pas”, a-t-elle déclaré.

Dans le cadre du projet de loi, il y aura de l’argent pour aider les États à appliquer les soi-disant lois du drapeau rouge qui aident les autorités à prendre temporairement des armes à feu à des personnes considérées comme menaçantes et pour les programmes de prévention de la violence d’autres États. Le bureau de Murkowski, lorsque le projet de loi a été adopté, a qualifié de mythe toute suggestion selon laquelle la mesure « force les États » qui n’ont pas de lois du drapeau rouge à les adopter.

La campagne de Tshibaka a déclaré que les lois du drapeau rouge “peuvent être abusées”. Et elle a affirmé jeudi qu’elle n’aurait pas voté pour la mesure qu’elle a qualifiée d'”extrême”. Elle a dit qu’elle aimerait voir plus de financement pour les conseillers scolaires et en santé mentale.

Chesbro, un ancien éducateur, a suggéré de chercher des moyens de s’assurer que les propriétaires d’armes à feu aient leurs armes sous clé.

Chesboro a demandé à Murkowski pendant le débat comment elle changerait son approche pour confirmer les juges de la Cour suprême des États-Unis, notant que Murkowski avait voté pour confirmer les juges qui plus tôt cette année avaient annulé Roe v. Wade.

Murkowski a exprimé son soutien à Roe et aux droits à l’avortement avec des limites.

Murkowski a qualifié le processus de confirmation de « cassé ». Nous n’évaluons pas les candidats en fonction de leurs compétences, de leurs qualifications, de leur tempérament, de leur indépendance. Nous les évaluons en fonction du président qui les a nommés.

Elle a dit qu’elle prend le processus d’évaluation au sérieux. “Nous devons revenir à l’évaluation des critères, des qualifications de ces candidats”, a déclaré Murkowski.

Chesbro, qui soutient le droit à l’avortement, a déclaré que “la Cour suprême du pays devrait être le tribunal le plus juste et le plus fiable du pays”. Elle a dit qu’elle craignait que le tribunal ne soit “déséquilibré”.

Tshibaka a déclaré qu’elle soutiendrait «les candidats constitutionnalistes à la Cour suprême, quel que soit le président qui les nomme. Je pense que le processus est bon.

Becky Bohrer, L’Associated Press