Muriel Anderson sera rejointe à Downers Grove par le guitariste de “Weird Al” – Shaw Local

DOWNERS GROVE – La guitariste/harpe-guitariste Muriel Anderson sera la vedette d’un concert multimédia lorsqu’elle retournera dans sa ville natale de Downers Grove le 26 novembre pour une soirée mettant en vedette de la musique acoustique de classe mondiale, des histoires et un invité spécial, Jim “Kimo, lauréat d’un Grammy ” Ouest. Connu pour sa guitare hawaïenne slack key, West est le guitariste de longue date de “Weird Al” Yankovic.

Rejoindre Muriel Anderson en concert sera Jim “Kimo” West, lauréat d’un Grammy, guitariste de longue date de “Weird Al” Yankovic. West est représenté dans le biopic actuel de Yankovic. (Photo fournie par Dusty Foster)

Le spectacle sera présenté en personne et en direct à 20 h le 26 novembre à la First Congregational United Church of Christ, 1047 Curtiss St. à Downers Grove.

Première femme à avoir remporté le championnat national de guitare Fingerstyle, Anderson embrasse la musique du monde entier, évoluant de manière transparente entre le folk, le classique, le bluegrass et l’international.

Le concert célèbre la sortie d’un projet de livre et de double CD intitulé “The Optimism Collection”. Il présente une sélection d’art photographique de Bryan Allen, dont l’imagerie vidéo fournit la toile de fond visuelle des concerts en direct d’Anderson.

Le concert de la ville natale d’Anderson, qui en est à sa 31e année le samedi après Thanksgiving, mettra en vedette de la musique de la collection – le tout dans la veine de l’optimisme, a-t-elle déclaré lors d’un entretien téléphonique.

“J’ai hâte de jouer avec notre invité spécial”, a-t-elle déclaré. “C’est le moment idéal pour avoir de la musique hawaïenne, et comment [do you] écouter et pas seulement se sentir bien. … Je suis tellement heureux de le partager avec le public de ma ville natale.

Anderson a déclaré que la guitare à touches lâches avait une histoire fascinante.

“Lorsque les guitares ont été importées pour la première fois dans les îles, il n’y avait pas de manuels d’instruction avec elles”, a-t-elle déclaré. “[Players] les a accordés jusqu’à ce qu’ils fassent un joli accord. Chaque famille – et chaque village – a proposé un réglage différent. C’est en quelque sorte créé une toute autre façon d’aborder la musique. Tout est très beau et fait sourire.

West est considéré comme l’un des plus grands artistes de guitare « ki ho’alu » ou hawaïen. Sa musique a recueilli plus de 75 millions de tours sur les services de streaming. Il est lauréat d’un Grammy 2021 pour son CD « More Guitar Stories » et un nominé aux Grammy Awards 2019 pour “Moku Maluhia – Île paisible.”

Pour le concert, Anderson et West se produiront individuellement et feront également équipe pour des duos, ainsi que des jams spontanés, a-t-elle déclaré.

Poursuivant l’ambiance insulaire, elle jouera sa composition “Hawaiian Lullaby”. Anderson a dit qu’elle se produira ce soir-là sur sa harpe-guitare préférée, qui a 20 cordes, ajoutant qu’elle ne l’apporte pas toujours en tournée.

“Et je vais également ajouter quelques morceaux de voile”, a-t-elle déclaré, notant qu’elle travaille sur plusieurs nouveaux morceaux inspirés par son aventure de voile en 2020 avec Allen.

Les deux ont déjà collaboré sur le “Acoustic Chef”, un CD de musique du monde entier avec un livre de recettes et d’histoires pour accompagner chaque morceau.

“Ne serait-il pas agréable de publier une collection d’art photographique juste optimiste”, a rappelé Anderson comme source d’inspiration pour le dernier projet. “C’est ce qui m’a attiré vers Bryan en premier lieu, [his] l’art dit la même chose que ma musique.

Le livre est entrecoupé de citations inspirantes sur l’optimisme recueillies par Allen.

“Je suis heureux de travailler avec le personnel de l’église congrégationaliste”, a déclaré Anderson à propos de la salle de concert, qui abrite le Two Way Street Coffee House. “C’était le premier endroit où j’ai joué professionnellement. Nous avons fait 20 $ pour nous trois. Nous étions si fiers d’être payés pour faire de la musique. C’est un retour à mes racines. »

Comme les années précédentes, les spectateurs auront la chance de gagner une nouvelle guitare.

“Tobias Music a fait don d’une guitare Walden à offrir pendant le spectacle”, a-t-elle déclaré. “Nous offrirons un panier-cadeau Trader Joe’s et d’autres choses.”

Du cidre de pomme chaud sera servi à tous ceux qui assisteront en personne.

Les gens peuvent trouver des billets sur son site Web à murielanderson.com/dg ou procurez-vous des billets à Anderson’s Bookshop ou Tobias Music à Downers Grove. Les billets coûtent 28 $ pour le spectacle en personne et 18 $ pour le livestream.

Découvrez tous les projets d’Anderson sur murielanderson.com/now.

Les gens peuvent se procurer «The Optimism Collection» au concert ou précommander en ligne.

Parmi les nombreuses récompenses d’Anderson, “Nightlight Daylight” a été choisi comme l’un des 10 meilleurs CD de la décennie par Guitar Player Magazine et son enregistrement “Heartstrings” a accompagné les astronautes sur la navette spatiale Discovery. Sa facilité à travers les genres de musique acoustique a longtemps été admirée par les guitaristes du monde entier, notamment Chet Atkins et Les Paul.

Comme toujours, une partie des recettes du concert est reversée à l’Anderson’s Music for Life Alliance, qui aide à offrir une éducation musicale à des jeunes qui n’en auraient peut-être pas l’occasion autrement.