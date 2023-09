Murdoch Family Trust : La véritable bataille pour la succession n’a pas encore commencé

Lachlan et Rupert Murdoch.

Lorsque Lachlan Murdoch, le fils aîné du titan des médias Rupert Murdoch, a été nommé jeudi unique président de News Corp, cette annonce a mis un terme aux questions immédiates quant à savoir qui dirigera News Corp et Fox Corp : un empire médiatique tentaculaire qui comprend certains des plus grands médias. marques puissantes dans le monde.

Mais la transition exécutive ne règle pas un autre jeu de pouvoir potentiel qui pourrait survenir à la mort de Rupert Murdoch, comme le prévoit un document intitulé Murdoch Family Trust.

La fiducie basée à Reno, au Nevada, présente un scénario dans lequel une éventuelle prise de contrôle pourrait avoir lieu. C’est le véhicule par lequel l’aîné Murdoch contrôle News Corp et Fox Corp, à travers une participation d’environ 40 % dans les actions avec droit de vote de chaque société. Murdoch détient également une petite quantité d’actions des sociétés en dehors de la fiducie.

À la mort de Rupert, les actions avec droit de vote de News Corp et Fox Corp seront transférées de Murdoch à ses quatre enfants adultes – Prudence, Elisabeth, Lachlan et James – créant un scénario dans lequel trois des enfants pourraient voter contre un quatrième, créant potentiellement un bataille pour l’avenir des entreprises, alors même que Lachlan Murdoch dirige Fox Corp et est l’unique président de News Corp.

Le Murdoch Family Trust dispose de huit voix : quatre d’entre elles sont contrôlées par Murdoch et les quatre autres sont contrôlées par les quatre enfants issus de ses deux premiers mariages. Les plus jeunes filles de Murdoch, Chloé et Grace, de sa troisième épouse Wendi Deng, n’ont pas de droit de vote dans la fiducie.

Lors de la succession, les quatre enfants aînés hériteront à parts égales des actions avec droit de vote de Murdoch dans la fiducie, selon Alice Enders, responsable de la recherche chez Enders Analysis.

Outre les actions de News Corp et Fox, la fiducie comprend également la ferme familiale Cruden près de Melbourne et la collection d’art de Murdoch, selon un rapport du Financial Times de janvier 2023.

Fox et News Corp ont un système à deux actions, avec des actions de classe A sans droit de vote et des actions de classe B avec droit de vote. Les actions de Fox et News Corp détenues par les enfants de Murdoch par l’intermédiaire de la fiducie sont une combinaison des deux catégories d’actions.

« Ce n’est pas un véritable scénario de succession en ce moment », a déclaré Enders. « C’est plus dans le futur, je dirais. »