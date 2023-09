Murdoch a soumis la Grande-Bretagne à un lavage de cerveau. C’est l’histoire réconfortante que se raconte la gauche. Mais est-ce vrai ? | Gaby Hinsliff

‘Wqu’allez-vous faire à propos du Soleil? » C’est la première question que Neil Kinnock a posée lorsqu’un groupe de jeunes conseillers politiques enthousiastes, chargés d’organiser une campagne désormais oubliée pour l’adhésion de la Grande-Bretagne à la monnaie unique, lui ont demandé conseil. À l’époque commissaire européen, Kinnock n’avait jamais oublié la première page dévastatrice du journal de 1992, demandant à la dernière personne encore en Grande-Bretagne d’éteindre les lumières si les travaillistes gagnaient. Mais depuis des décennies, sa question hante la gauche libérale.

La presse de Murdoch s’est forgée une redoutable réputation parmi les progressistes, comme une sorte de crapaud géant accroupi sur la route, bloquant la voie à tout, de l’augmentation des impôts aux droits des homosexuels et, surtout, au rapprochement des relations avec l’Europe. Rares sont ceux qui ont fait plus pour ouvrir la voie au Brexit que le dénigrement des immigrés et l’appâtage de Bruxelles. Soleil, dont l’euroscepticisme autrefois effronté était tombé en 2015 au plus bas d’une chronique de Katie Hopkins décrivant les migrants se noyant en mer comme des cafards. « Montrez-moi des photos de cercueils, montrez-moi des corps flottant dans l’eau… Je m’en fiche toujours », a-t-elle écrit. Outre-Atlantique, la chaîne Fox News de Rupert Murdoch a offert une tribune tout aussi criarde aux voix en colère, de plus en plus paranoïaques, qui propulseraient Donald Trump au pouvoir. Même s’il a fini par regretter d’avoir permis à Trump, lorsque Murdoch, 92 ans, a finalement cédé les rênes de son empire à son fils Lachlan la semaine dernière, c’était avec une dernière attaque populiste provocante contre les « élites » censées définir le récit politique.

L’histoire réconfortante que la gauche se raconte après chaque élection perdue est que sans Murdoch ni le Mail, elle aurait pu gagner.

Il n’y a pas assez de sel au monde pour accepter cette phrase, venant d’un milliardaire traité par les dirigeants du monde comme un dieu en colère à apaiser. Murdoch a déclaré lors de l’enquête Leveson sur les fautes de presse qu’il n’avait « jamais demandé quoi que ce soit à un Premier ministre », mais si c’était le cas, c’était peut-être parce que tant de premiers ministres se sont précipités pour savoir ce qu’il voulait sans qu’il ait à le demander. (La peur de Murdoch a contribué à persuader Tony Blair de ne pas convoquer le référendum promis sur l’adhésion à l’euro, m’a dit l’un de ses anciens spécialistes d’image ; le SoleilTrevor Kavanagh, rédacteur politique de l’époque, était connu à Whitehall, en plaisantant à moitié, comme « le vrai ministre de l’Europe ».)

Mais si la droite se laisse trop facilement convaincre par des théories populistes stupides du complot selon lesquelles une élite libérale éveillée contrôle tout, la gauche a sa propre version. L’histoire réconfortante qu’elle se raconte après chaque élection perdue est que sans Murdoch ni le Mail elle aurait pu gagner, comme si la Grande-Bretagne était une utopie libérale si seulement les tabloïds n’avaient pas soumis tout le monde à un lavage de cerveau. Considérer Murdoch comme un sorcier doté de tels dons surnaturels, c’est se méprendre sur les origines de son pouvoir : en termes simples, les gens.

Vous vous demandez ce qui se passerait dans la politique britannique si l’emprise de fer de Murdoch diminuait ? Regardez autour de vous : c’est déjà arrivé. Depuis des années, le pouvoir s’éloigne discrètement de ses titres, aux côtés du reste des médias grand public, vers Facebook, X (anciennement Twitter) et YouTube, des plateformes fondées principalement par des frères technologiques libéraux et désormais submergées par les suprémacistes blancs, les propagandistes russes, les haineux et les autres. manivelles. Ce sont de nouveaux médias, et non d’anciens, qui alimentent de plus en plus la volatilité politique qui a tant déstabilisé les démocraties occidentales, en poussant ce que Murdoch a fait – donner aux parieurs ce qu’ils semblent vouloir – à de nouveaux extrêmes. Son génie résidait dans son intuition quant à ce qui mettait en colère, émouvait ou titillait des millions de personnes, bien avant que les algorithmes ne rendent cela facile à comprendre. Il a saisi le désir de se divertir et de se sentir comme si vous comptiez. (Tant les enquêtes sérieuses sur des questions de grande importance publique que son Horaires du dimanche poursuivi et les coups de baignoire au Soleil ont fait en sorte que leurs lecteurs respectifs, de différentes manières, se sentent puissants et influents par association.) Il a confirmé les préjugés de son public mais ne les a guère inventés, se renforçant à mesure que les politiciens évitaient de l’affronter, et par association, de les affronter.

Son Sun a soutenu Blair plutôt que John Major en 1997, au moins en partie parce qu’il voyait que ses lecteurs avaient déjà fait le grand saut.

Ironiquement, m’a dit un jour l’un de ses cadres, Murdoch était en privé cinglant à l’égard des politiciens qui s’inclinaient trop devant lui : il admirait le courage et la conviction. Il était aussi avant tout un homme d’affaires et ensuite un idéologue, exerçant davantage de pression sur les questions commerciales – réglementation des médias ou financement de son rival, la BBC – que sur des objectifs purement politiques, et réagissant de manière étonnamment pragmatique aux changements des temps. Son Soleil a soutenu Blair contre John Major en 1997, au moins en partie parce qu’il voyait que ses lecteurs avaient déjà franchi le pas, alors pourquoi perdre la face en essayant et en échouant publiquement à les convaincre ? Mieux vaut arracher toutes les concessions possibles aux travaillistes, en échange de la bénédiction de Murdoch. L’invitation de Keir Starmer à la fête d’été annuelle de Murdoch cette année suggère une volonté similaire d’au moins exercer le pouvoir sur le leader travailliste, malgré la colère persistante face à son rôle dans l’humiliation publique de News UK suite au piratage téléphonique. (En tant que directeur des poursuites pénales, Starmer a porté des accusations qui ont abouti à l’emprisonnement de l’ancien Nouvelles du monde rédacteur en chef Andy Coulson, alors directeur des communications de David Cameron.)

Depuis ce scandale, l’implication de Murdoch dans la vie publique britannique a sensiblement reculé. Malgré toutes les discussions sur le lancement d’une chaîne britannique Fox News, c’est ici GB News, propriété du fonds spéculatif Sir Paul Marshall, qui est devenue la voix aiguë et éhontée du populisme britannique et le défi le plus urgent pour les régulateurs.

Ce n’est pas une excuse pour se reposer sur ses lauriers face à l’héritage d’un homme autrefois décrit comme un cancer de la démocratie. Mais c’est peut-être un rappel des risques qu’il y a à personnifier le mal chez un seul homme. Le problème ne venait pas tant de Murdoch que des instincts humains qu’il exploitait et de la peur des politiciens de le défier. Quoi que le prochain leader travailliste choisisse de faire à propos du Soleilce qui compte c’est de ne pas en être aveuglé.