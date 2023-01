Murder Mubarak: Arjun Kapoor et Sara Ali Khan, ensuite dirigés par Homi Adjania, obtiennent un titre; voici tout ce que vous devez savoir

Homi Adjania a évoqué Arjun Kapoor et Sara Ali Khan pour sa prochaine aventure. Apparemment, il a approché Sara Ali Khan après avoir eu des pourparlers avec Arjun Kapoor. Le réalisateur connu pour des films comme Cocktail, Angrezi Medium et Raabta a enchaîné les deux pour son prochain film. Cependant, la ligne pointillée n’est pas encore signée mais le titre du film était en cause. Les réalisateurs ont maintenant révélé le titre du film.

Réalisé par Homi Adjania, le film avec Arjun Kapoor et Sara Ali Khan en tête s’intitule désormais Murder Mubarak. Il est présenté comme une comédie d’horreur ou quelque chose de similaire. Selon une source de Bollywood Hungama, le réalisateur Homi Adajania travaille sur une nouvelle entreprise et pour le casting vedette, il a été en pourparlers avec Arjun Kapoor et Sara Ali Khan.

Actuellement, rien n’a été verrouillé, donc peu d’informations sont connues sur le film. Parlant du casting et de l’annonce officielle, a informé la source, Arjun Kapoor et Sara Ali Khan étaient en conversation avec le réalisateur mais aucun d’eux n’a encore signé la ligne pointillée. Ils ont aimé le scénario et la prémisse de Murder Mubarak. Bien que l’intrigue de Murder Mubarak soit inconnue, Homi Adajania se concentre actuellement sur la finalisation des détails les plus fins, après quoi Arjun et Sara feront officiellement partie du projet. Après cela, les réalisateurs décideront de faire une annonce officielle du film.

Sur le plan du travail, la récente sortie d’Arjun Kapoor était Kuttey aux côtés de Tabu et Radhika Madan. Le thriller câlin a du mal à obtenir des chiffres au box-office. Suivant sur ses engagements de travail est Lady Killer et Remake de Meri Patni Ka. D’autre part, Sara Ali Khan a le projet sans titre de Laxman Utekar dans le pipeline. Le joueur de 27 ans qui est apparu pour la dernière fois dans Arangi re a également Gaslight, Ae Watan Mere Watan et le prochain de Jagan Shakti dans le minou.