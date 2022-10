«Murder is a Game» du Indian Valley Theatre ouvre le 21 octobre – Shaw Local

Marquez vos calendriers pour la prochaine production de l’Indian Valley Theatre “Le meurtre est un jeu” à 19h30 les vendredi 21 et samedi 22 octobre et à 14h le dimanche 23 octobre à l’historique Sandwich Opera House, 140 E. Railroad St. à Sandwich.

“Murder is a Game” est une pièce de théâtre intelligente autour de Toby et Sloan Bigelow (Nick Bantz-Beaty et Jen Ketchum de Sandwich), deux célèbres auteurs de romans policiers. Leur éditrice, Lois Dunston (Christine Roe de Plano) leur a offert un cadeau d’anniversaire pour séjourner dans un manoir qui a été utilisé pour le film “Murder is a Game”. Lois s’arrange pour que quelques “acteurs” jouent des parties d’un complot de meurtre afin d’aider les jus créatifs des Bigelow à écrire un autre livre. Les acteurs Nick Ranelli (Logan Graham de Plano), Stephen Leech (Darren Whaley de Newark), June Ripley (Brittany Watne de Plano), Cora Leech (Shelbbie Daugherty de Millington) et BB Mink (Megan Shupe de Sandwich) ont mis en place de superbes des idées d’intrigue pour les Bigelows avec de nombreux rebondissements surprenants. La pièce n’est pas seulement une pièce de mystère et de surprises, mais a un peu d’humour pour vous divertir.