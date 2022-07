MURDER in Provence est un drame policier en trois parties avec Roger Allam.

Découvrez ici si la série est basée sur une histoire vraie.

Murder in Provence est-il basé sur une histoire vraie ?

Murder in Provence n’est pas basé sur une histoire vraie mais a été adapté des livres de ML Longworth par l’écrivain de Downton Abbey Shelagh Stephenson.

Le premier épisode de la série est basé sur le deuxième roman – Meurtre dans la rue Dumas.

Il y a neuf livres dans la série au total et il est disponible pour regarder sur Britbox.

Il y a trois épisodes de 90 minutes dans la première saison.

Qui joue dans Meurtre en Provence ?

L’acteur de Game Of Thrones, Roger Allam, dirige le casting de la nouvelle série en tant qu’Antoine Verlaque, un juge à l’esprit vif qui découvre qu’il y a eu un meurtre dans sa ville natale idyllique.

Nancy Carrol (The Crown) joue Marine Bonnet, l’intérêt romantique d’Antoine pour la série.

Leur relation est un point central de la série, car leur relation fait souvent obstacle au mystère du meurtre.

Patricia Hodge a été choisie pour le rôle de Florence Bonnet qui est la mère de Marine.

Florence n’approuve pas Antoine car elle pense qu’il n’est pas assez bien pour sa fille.





Geff Francis (Zastrozzi, Queen and Country) joue le rôle de François Rousell, un policier qui n’est pas aimé par les autres personnages.

Parmi les autres acteurs notables, citons Kirsty Bushell (Eastenders, Really) en tant qu’assistante d’Antoine et Keala Settle (The Greatest Showman, Every Other Weekend) en tant qu’Helene Paulik, l’amie d’Antoine.

De quoi parle Meurtre en Provence ?

Meurtre en Provence suit Antoine, premier magistrat à Aix-en-Provence, France.

Il vit avec sa compagne Mariem qui est professeur de psychologie criminelle.

Alors que la vie semble aller bien pour le couple, tout s’effondre soudainement lorsqu’un professeur est assassiné juste avant qu’il ne prenne sa retraite.

Au début, Antonie est incrédule qu’une telle chose serait heureuse là où il vit – mais il devient vite clair que quelqu’un en avait après lui.