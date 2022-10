Murdaugh utilise des documents publics pour semer le doute qu’il a tué sa femme et son fils

COLUMBIA, SC (AP) – Des mois après avoir accusé l’avocat radié Alex Murdaugh d’avoir tué sa femme et son fils, les enquêteurs et les procureurs de Caroline du Sud ont publié quelques détails sur les preuves qui, selon eux, le relient à la fusillade

Cela a conduit les avocats de Murdaugh à déposer une multitude de documents judiciaires demandant des informations à l’accusation, cherchant à affaiblir publiquement l’affaire avant le début du procès de janvier.

Les avocats de la défense soutiennent qu’il y avait de l’ADN inconnu trouvé sous les ongles de la femme de Murdaugh. Ils ont également un suspect différent, l’ami de Murdaugh, Curtis Eddie Smith, affirmant qu’il a échoué à un test de détecteur de mensonge concernant les meurtres. Murdaugh a déjà admis avoir demandé à Smith d’organiser la propre mort de Murdaugh pour frauder sa compagnie d’assurance-vie.

Ces documents de la défense ont même renforcé une histoire de Smith qui, selon les procureurs, n’avait aucune preuve à l’appui – que Paul Murdaugh a tué sa mère, Maggie, lorsqu’il l’a surprise avec un jardinier au pavillon de chasse familial du comté de Colleton et que le jardinier a ensuite tiré sur le fils.

Alex Murdaugh, 54 ans, clame son innocence depuis juin 2021, date à laquelle il a retrouvé les corps, chacun abattu à plusieurs reprises. Il a déclaré par l’intermédiaire de son avocat qu’il “les aimait plus que tout au monde”.

Il a fallu plus de 13 mois aux autorités pour inculper Murdaugh de deux chefs de meurtre et son procès doit commencer le 23 janvier après que les avocats de la défense ont demandé de le tenir le plus rapidement possible.

Même après les accusations, les procureurs et les enquêteurs ont révélé peu de choses sur la façon dont ils ont lié Murdaugh aux décès ou pourquoi un homme qui n’avait pas d’antécédents criminels et faisait partie d’une famille riche et bien connectée qui dominait la communauté juridique du petit comté de Hampton aurait pu avoir voulait tuer les membres de sa propre famille.

Dans les mois qui ont suivi les décès, la vie de Murdaugh s’est effondrée. Il a été licencié du cabinet d’avocats fondé par sa famille pour avoir volé de l’argent, puis a perdu sa licence d’avocat. Les procureurs ont déclaré qu’il était un toxicomane qui a aidé à diriger un réseau de blanchiment d’argent et d’analgésiques et a volé environ 8 millions de dollars dans des règlements pour décès ou blessures injustifiés qu’il a obtenus pour la plupart des clients pauvres.

Dans le cadre des allers-retours sur les preuves du prochain procès pour meurtre, les procureurs ont divulgué un peu plus de leur affaire. Notamment, il y a une vidéo sur téléphone portable de Murdaugh, sa femme et son fils près des chenils vers 20h44 la nuit où ils sont tués. Les données du téléphone portable indiquent que Murdaugh est parti à 21h06 et son appel frénétique au 911 pour signaler qu’il a trouvé les corps près des chenils est arrivé à 22h06.

Les avocats de Murdaugh ont demandé un rapport du FBI analysant toutes les données du téléphone portable, affirmant que ces enregistrements sont cruciaux pour leur défense.

“Il n’y a rien à indiquer… dans les 20 minutes qui suivent, il massacre son fils et sa femme, les exécute tous les deux de manière brutale”, a déclaré l’avocat de la défense Dick Harpootlian. “Il est alors au téléphone en train de parler à un autre avocat depuis sa voiture de manière très conviviale.”

La défense a également déclaré qu’elle avait besoin de rapports plus complets sur les résidus de coups de feu après la découverte de quelques particules sur Murdaugh. Son avocat affirme que les particules ont probablement atterri sur ses vêtements lorsqu’il a pris une arme à feu pour se protéger après avoir trouvé les corps.

Les autorités n’ont pas testé l’ADN de Smith et la défense a déclaré qu’elle n’avait aucune découverte sur la source du matériel génétique trouvé sur les vêtements des victimes.

La défense de Murdaugh veut également des notes complètes d’un rapport d’éclaboussures de sang après qu’une petite quantité de sang de sa femme a été trouvée sur sa chemise. Les avocats ont déclaré que le sang était venu lorsque Murdaugh « a assisté frénétiquement au cadavre ensanglanté de sa femme ».

Les procureurs ont insisté sur le fait qu’ils ont remis toutes les preuves dont ils disposent et ce qui manque, ce sont pour la plupart des rapports incomplets. Ils ont dit que la défense en était consciente lorsqu’ils ont eu une conversation amicale juste avant le dépôt des requêtes.

“Cette manière de mener un litige en dit long sur les véritables motivations de la défense”, a écrit Creighton Waters, sous-procureur général de la Caroline du Sud, dans sa réponse.

Il ressort clairement des allers-retours préalables au procès que l’accusation n’a aucun témoin oculaire ou vidéo de la façon dont Maggie, 52 ans, et leur fils de 22 ans, Paul, ont été tués le 7 juin 2021. Mais les procureurs ont déclaré que les gens sont souvent condamnés sur la base de preuves scientifiques et de circonstances qui les rapprochent de la scène ou les motivent à commettre des actes répréhensibles.

“Si chaque affaire de meurtre nécessitait des aveux et un témoin oculaire, ce serait la saison ouverte là-bas”, a déclaré Waters devant le tribunal jeudi.

Dans les mois précédant son procès pour meurtre, les avocats de Murdaugh se concentrent sur Smith, qui, selon les autorités, était censé tirer sur Murdaugh au bord d’une autoroute isolée en septembre 2021.

Murdaugh aurait planifié son propre meurtre afin que son fils survivant puisse percevoir une police d’assurance-vie de 10 millions de dollars. À la fin, Smith a déclaré que l’arme avait tiré alors que lui et Murdaugh se disputaient l’arme, la balle ne faisant que effleurer la tête de Murdaugh.

Les avocats de Smith disent qu’il n’a pas tué Maggie ou Paul Murdaugh. Ils soutiennent que les avocats d’Alex Murdaugh recherchent quelqu’un d’autre à blâmer pour les meurtres, ils ont donc saisi un test de détecteur de mensonge où Smith aurait montré une réaction lorsqu’on lui a demandé s’il avait tiré sur les victimes ou s’il était présent lorsqu’elles ont été tuées.

Les avocats de Murdaugh ont déclaré que Smith connaissait la zone autour des chenils où les corps avaient été retrouvés parce qu’il s’agissait d’une drogue. Ils soulignent également que l’ADN de Smith n’avait pas été testé à la mi-octobre.

« Je ne dis pas qu’il l’a fait. Je dis simplement qu’il semble certainement qu’il aurait pu le faire », a déclaré Harpootlian.

Les procureurs ont souligné que le pic pendant le test aurait pu être une réaction émotionnelle du fait que Smith se sentait coupable des circonstances qui ont conduit au crime, même s’il n’était pas impliqué. Ils ont dit que l’ADN de Smith était actuellement testé et que les résultats des tests au détecteur de mensonges n’étaient pas recevables en justice par eux-mêmes.

Les avocats de Murdaugh ont également utilisé des documents judiciaires pour rendre publique une histoire que Smith a déclaré avoir entendue au sujet de l’affaire de Maggie Murdaugh menant directement aux meurtres. Il n’a pas expliqué comment le jardinier a évité l’arrestation ou la détection au cours des 16 mois qui ont suivi.

Les procureurs dans les documents judiciaires l’ont qualifié de “scuttlebut salace qui est offensant pour la mémoire de ses victimes”.

“C’est très révélateur qu’ils veuillent faire valoir ce cas à propos d’Eddie Smith”, a déclaré Waters.

Jeffrey Collins, l’Associated Press