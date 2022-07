Murdaugh plaide non coupable du meurtre de sa femme et de son fils

Ses avocats de la défense et les procureurs ont accepté de garder les preuves secrètes au milieu de l’attention des médias. Sa défense a demandé au juge de lui refuser la caution, affirmant qu’il ne pouvait pas se permettre de la publier de toute façon et qu’il souhaitait un procès rapide car il sentait que le ou les tueurs étaient toujours en liberté.

WALTERBORO, SC – L’avocat radié de la Caroline du Sud, Alex Murdaugh, a plaidé non coupable mercredi du meurtre de sa femme et de son fils.

Ses avocats se sont plaints à plusieurs reprises que la caution était trop élevée et ont déclaré qu’en raison des poursuites et des avoirs gelés, Murdaugh ne pouvait même pas se permettre d’acheter des sous-vêtements au magasin de la prison.

Murdaugh, 54 ans, a été inculpé de deux chefs de meurtre dans la fusillade de sa femme Maggie, 52 ans, et de leur fils de 22 ans, Paul, au domaine de chasse familial du comté de Colleton en juin 2021. Il fait également face à plus de 80 autres les frais, y compris le vol d’argent des clients ; diriger un réseau de blanchiment d’argent et de drogue ; et essayant d’organiser sa propre mort afin que son fils survivant puisse recevoir une indemnité d’assurance-vie de 10 millions de dollars.