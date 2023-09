Murdaugh plaide coupable de crimes financiers fédéraux mais pourrait être soumis à un test au détecteur de mensonge

CHARLESTON, SC — Le meurtrier reconnu coupable Alex Murdaugh a plaidé coupable jeudi devant un tribunal fédéral pour près de deux douzaines de chefs d’accusation de fraude financière et de blanchiment d’argent, mettant ainsi fin à une facette d’une affaire enchevêtrée qui a révélé la série de crimes de l’avocat radié et déshonoré l’héritage juridique de sa famille en Caroline du Sud. .

L’accord de plaidoyer exige que Murdaugh, 55 ans, verse un dédommagement à « chaque victime identifiable », selon l’accord avec les procureurs fédéraux, qui l’accusent d’avoir volé environ 9 millions de dollars à des clients dans le cadre d’un « schéma d’activité criminelle » remontant à plus de 90 ans. une décennie.

En outre, il pourrait être soumis à un test polygraphique et pourrait être appelé à « témoigner pleinement et honnêtement devant tout grand jury et lors de tout autre procès ou autre procédure », ont indiqué les procureurs.

Mais en échange, sa peine fédérale courra en même temps que toutes les peines prononcées dans ses affaires étatiques.

Murdaugh, vêtu d’une combinaison jaune vif et des chaînes autour des mains et de la taille, s’est adressé au juge de district Richard Gergel pour accepter le blâme et donner l’exemple à son fils aîné, Buster Murdaugh.

« Je veux que mon fils me voie prendre mes responsabilités », a-t-il déclaré, semblant ému. « J’espère que les personnes que j’ai blessées pourront être guéries. »

L’accord intervient six mois après le procès très médiatisé pour double meurtre de Murdaugh au cours duquel il a pris la parole pour nier avoir tué par balle sa femme, Margaret, et leur plus jeune fils, Paul, en 2021, mais a admis une certaine inconduite financière.

En savoir plus

Un jury a déclaré Murdaugh coupable des meurtres et il a été condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle. Les procureurs de l’État l’ont accusé d’avoir assassiné sa femme et son fils pour avoir pitié et détourner l’attention des crimes financiers qui menaçaient de renverser sa réputation dans le Lowcountry de Caroline du Sud, où trois générations de patriarches familiaux exerçaient le pouvoir en tant que principaux procureurs depuis des décennies.

Murdaugh a déclaré qu’il souffrait d’une dépendance de longue date aux opioïdes sur ordonnance, ce qui obscurcissait son jugement.

Lors de l’audience de jeudi, il a déclaré au juge : « Je suis fièrement abstinent depuis 744 jours ».

Il sera condamné ultérieurement pour les 22 chefs d’accusation de délits financiers fédéraux, dont 14 chefs d’accusation de blanchiment d’argent, cinq chefs d’accusation de fraude électronique et un chef d’accusation de fraude bancaire. Les procureurs fédéraux affirment que Murdaugh, qui travaillait au sein du cabinet d’avocats familial du comté de Hampton, avait escroqué les clients avec l’argent du règlement et créé des comptes bancaires frauduleux.

Recommandé

Les différentes accusations sont passibles d’une peine maximale d’au moins 20 ans de prison.

Mais les problèmes juridiques de Murdaugh sont terminés.

Il fera face à un procès en novembre pour ses crimes financiers présumés – 101 chefs d’accusation au total, dont des accusations selon lesquelles il aurait siphonné les fonds du règlement des assurances lors du décès de la gouvernante de longue date des Murdaugh, Gloria Satterfield. Satterfield est décédé en 2018 après ce qui avait été décrit comme un « accident de trébuchement et de chute » au domicile familial.

L’avocat de Murdaugh, Richard « Dick » Harpootlian, a déclaré aux journalistes après l’audience que l’accord avec les procureurs fédéraux avait été conclu en prévision de son procès d’État.

« Il y a deux choses qu’Alex vous dira. Premièrement : il a volé l’argent », a déclaré Harpootlian. « Deuxièmement : il n’a pas tué Maggie et Paul. »

Mais Justin Bamberg, un avocat qui représente certaines des victimes financières de Murdaugh, n’est pas d’accord avec l’accord qui lui permet de purger simultanément ses peines fédérales et étatiques.

« Nous sommes convaincus que le bureau du procureur général de Caroline du Sud restera ferme dans son engagement à tenir Murdaugh pour responsable et ne lui accordera aucune répit ni n’offrira aucune incitation ; ce navire a navigué il y a des années », a déclaré Bamberg dans un communiqué.

En savoir plus

La semaine dernière, Murdaugh a comparu devant le tribunal pour la première fois depuis son procès pour meurtre, aux côtés de deux complices présumés, Cory Fleming, ancien avocat et colocataire d’université, et Russell Laffitte, ancien PDG d’une banque, qui, selon les procureurs, l’ont aidé dans ses projets visant à frauder des clients avec de l’argent entre 2005 et 2021 au moins. Fleming et Laffitte purgent tous deux des peines de prison fédérales.

Les avocats de Murdaugh tentent également de remporter un nouveau procès pour meurtre, accusant le greffier du comté de Colleton d’avoir falsifié le jury en « leur conseillant de ne pas croire le témoignage de Murdaugh et les autres preuves présentées par la défense, les faisant pression pour qu’ils parviennent rapidement à un verdict de culpabilité ». , et même en déformant des informations critiques et importantes au juge du procès dans sa campagne visant à destituer un juré qu’elle croyait favorable à la défense.

La greffière, Rebecca Hill, a nié l’accusation.

Cette affaire tentaculaire a continué de faire la une des journaux cette semaine avec la publication du deuxième saison de la série Netflix« Murdaugh Murders: A Southern Scandal », dans lequel Hill apparaît, tout comme Curtis Eddie Smith, un ex-client de Murdaugh impliqué dans un complot de tueur à gages.

Juliette Arcodia a rapporté de Charleston et Erik Ortiz de New York.