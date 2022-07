Murdaugh accusé de meurtre dans la mort de sa femme et de son fils

COLOMBIE, Caroline du Sud –

L’avocat disgracié de Caroline du Sud, Alex Murdaugh, a été accusé de meurtre jeudi dans la mort de sa femme et de son fils cadet, qui ont été tués par balle devant leur domicile il y a plus d’un an.

Murdaugh est déjà emprisonné et fait face à des dizaines d’accusations criminelles qui se sont accumulées au cours des mois depuis que sa femme Maggie, 52 ans, et leur fils de 22 ans, Paul, ont été tués. Mais jusqu’à présent, il n’avait pas été inculpé pour la mort de sa femme et de son fils.

Les actes d’accusation remis par un grand jury du comté de Colleton, où la fusillade s’est produite, affirment que Murdaugh a tué sa femme avec un fusil et son fils avec un fusil de chasse. Ils n’incluent aucun détail sur la façon dont la police a lié Murdaugh aux décès après 13 mois d’enquête. Plus de détails pourraient être publiés lors d’une audience sur la caution, qui n’a pas encore été programmée.

Murdaugh, 54 ans, a nié à plusieurs reprises tout rôle dans les décès, affirmant qu’il rendait visite à sa mère et à son père malade et avait découvert que son fils et sa femme avaient été tués à son retour dans leur domaine.

“Alex veut que sa famille, ses amis et tout le monde sachent qu’il n’a rien à voir avec les meurtres de Maggie et Paul. Il les aimait plus que tout au monde”, ont déclaré les avocats de la défense de Murdaugh, Jim Griffin et Dick Harpootlian, dans un communiqué. .

Murdaugh a également été accusé jeudi de possession d’une arme lors d’un crime violent.

La famille de Murdaugh a dominé la scène juridique dans le petit comté voisin de Hampton pendant près d’un siècle. Le père, le grand-père et l’arrière-grand-père de Murdaugh ont été les procureurs élus de la région pendant 87 années consécutives.

Murdaugh a déjà travaillé pour le cabinet d’avocats centenaire fondé par la famille, qui a déclaré en septembre qu’il volait de l’argent.

Tout au long de l’enquête, la police d’État a publié peu de détails sur l’affaire, et les actes d’accusation de jeudi n’ont pas fait exception. Une déclaration conjointe du chef de la division de l’application de la loi de l’État, Mark Keel, et du procureur général de l’État, Alan Wilson, a déclaré qu’ils ne commenteraient pas des preuves spécifiques car l’enquête reste active et une affaire judiciaire est en cours.

“Au cours des 13 derniers mois, les agents du SLED et nos partenaires ont travaillé jour après jour pour monter un dossier contre la personne responsable des meurtres de Maggie et Paul et pour exclure ceux qui ne l’étaient pas. À aucun moment, les agents n’ont perdu l’attention sur cette enquête”, a déclaré Keel dans le communiqué.

Les avocats de Murdaugh ont déclaré “qu’il était très clair dès le premier jour” que les forces de l’ordre se concentraient sur Murdaugh et sur personne d’autre. Ils ont dit qu’ils voulaient que son procès ait lieu dans les trois prochains mois,

“Nous savons qu’Alex n’avait aucun motif pour les assassiner”, ont déclaré les avocats de la défense.

S’il est reconnu coupable de meurtre, Murdaugh encourt 30 ans de prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Les procureurs pourraient également choisir de demander la peine de mort en vertu de la loi de l’État parce que plus d’une personne a été tuée.

Les décès de juin 2021 ont incité les autorités à se pencher sur tous les aspects de la vie de Murdaugh. Au moins une demi-douzaine d’enquêtes ont abouti à des accusations selon lesquelles il aurait volé 8,5 millions de dollars américains à des personnes qui l’ont embauché et qu’il aurait menti à la police en disant qu’il avait été abattu par un inconnu sur le bord d’une route alors que, selon les autorités, il aurait en fait demandé à un ami de tuer lui afin que son fils survivant puisse toucher une police d’assurance-vie de 10 millions de dollars quelques jours seulement après que l’entreprise familiale a déterminé qu’il volait de l’argent.

La police d’État a déclaré que les informations qu’elle avait recueillies dans le cadre des enquêtes sur Murdaugh l’avaient également amenée à examiner ce qui avait été initialement signalé comme la mort par délit de fuite de Stephen Smith, 19 ans, dans le comté de Hampton en juillet 2015, bien qu’elle n’ait pas fourni plus de détails. .

Des agents ont également exhumé le corps de la gouvernante de Murdaugh, Gloria Satterfield, qui, selon la famille, est décédée à l’hôpital plusieurs jours après une chute en 2018. Les procureurs ont déclaré que Murdaugh avait demandé à ses assureurs habitation de payer plus de 4 millions de dollars en cas de décès injustifié dans le cas de Satterfield. en disant qu’il négociait pour sa famille mais qu’il ne leur avait rien donné.

En juin, Murdaugh a été inculpé dans ce que les procureurs ont qualifié d’un réseau de huit ans de blanchiment d’argent et d’analgésique qui impliquait également ce même ami et ancien client accusé d’avoir tenté de l’aider à se suicider.

Murdaugh a écrit 437 chèques d’une valeur de 2,4 millions de dollars que son ami a encaissés sur huit ans, gardant une partie de l’argent pour lui-même et donnant le reste pour des activités illégales de grande envergure, selon les actes d’accusation dévoilés le mois dernier.

La Cour suprême de Caroline du Sud a radié Murdaugh mardi, confirmant l’inévitable après que les avocats de Murdaugh aient refusé de contester les arguments lors d’une audience de radiation en juin.

Maggie et Paul Murdaugh ont été abattus à plusieurs reprises entre 21 h et 21 h 30 dans la nuit du 7 juin 2021, devant leur domicile sur le terrain familial près d’Islandton, ont annoncé les autorités. Leurs corps ont été retrouvés près de chenils, selon le coroner du comté de Colleton, Richard Harvey.

À l’époque, les autorités ont rapporté qu’Alex Murdaugh avait découvert les corps et appelé le 911. Murdaugh avait l’air profondément bouleversé et agité lors de l’appel, s’identifiant immédiatement et disant à l’opérateur que “sa femme et son enfant ont été abattus” sur sa propriété.

“J’ai été à la hauteur maintenant. C’est mauvais”, a déclaré Murdaugh.