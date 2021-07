Murat Gassiev élimine Michael Wallisch pour relancer sa charge dans la division des poids lourds | Nouvelles de boxe

Murat Gassiev a fait exploser Michael Wallisch au quatrième tour pour se réaffirmer en tant que prétendant poids lourd.

Le Russe musclé a remporté une victoire par élimination directe jeudi soir à Moscou pour marquer son retour.

Gassiev a terrassé Wallisch avec un coup au corps, puis à nouveau avec un gros droit en pronation. Lorsque Wallisch s’est relevé, Gassiev l’a envahi et a forcé l’arrêt.

Il a remporté le titre WBA des poids lourds asiatiques dans le processus.

Ce n’était que son deuxième combat au cours des trois dernières années, depuis la perte de son record d’invincibilité face à Oleksandr Usyk.

En 2018, Gassiev et Usyk ont ​​organisé chacun deux championnats du monde des poids lourds et se sont affrontés lors de la finale de la World Boxing Super Series. Usyk a remporté les points et défiera ensuite l’or des poids lourds d’Anthony Joshua le 25 septembre, en direct sur Sky Sports Box Office.

Depuis sa défaite contre Usyk, Gassiev a passé deux ans hors du ring avant de se réinventer en tant que poids lourd.

Il a écrasé Nuri Seferi à l’intérieur d’un round il y a neuf mois et a maintenant lentement commencé à prendre de l’ampleur avec une autre victoire. Il n’a encore que 27 ans.