Le vétéran de cricket Murali Vijay a annoncé sa retraite de toutes les formes de cricket international. vijay a représenté l’Inde dans un total de 87 matchs, marquant 4490 courses. L’essentiel des apparitions du frappeur d’ouverture est venu dans le format Test, représentant l’équipe nationale en 61 matchs, marquant 3982 points à une moyenne de 38,29. Il a également participé à 17 ODI et 9 T20I pour l’équipe indienne. Dans un message réconfortant sur Twitter, Vijay a confirmé qu’il était ouvert à l’exploration de nouvelles opportunités.

Dans un post émouvant sur les réseaux sociaux, Vijay s’est souvenu de sa carrière de 2002 à 2018 et a remercié tous ceux qui ont fait partie de son parcours. Il a écrit:

“Aujourd’hui, avec une immense gratitude et humilité, | annoncer ma retraite de toutes les formes de cricket international.

Mon parcours de 2002 à 2018 a été les années les plus merveilleuses de ma vie car ce fut un honneur de représenter l’Inde au plus haut niveau sportif.

Je suis reconnaissant pour les opportunités qui m’ont été offertes par le Board of Control for Cricket in India (BCCI), la Tamil Nadu Cricket Association (TNCA), Chennai Super Kings et Chemplast Sanmar.

À tous mes coéquipiers, entraîneurs, mentors et personnel de soutien : Ce fut un privilège absolu d’avoir joué avec vous tous, et, | merci à tous d’avoir aidé à transformer mon rêve en réalité.

Aux fans de cricket qui m’ont soutenu à travers les hauts et les bas du sport international, | chérira à jamais les moments | passé avec vous tous et votre soutien a toujours été une source de motivation pour moi.

Enfin, | Je tiens à remercier ma famille et mes amis pour leur amour inconditionnel et leur soutien tout au long de ma carrière. Ils ont été ma colonne vertébrale et sans eux, | n’aurait pas pu réaliser ce que | avoir aujourd’hui.

| suis ravi d’annoncer que | explorera de nouvelles opportunités dans le monde du cricket et son côté commercial, où | continuera également à participer au sport qui | m’aimer et me défier

dans des environnements nouveaux et différents. | crois que c’est la prochaine étape de mon parcours en tant que joueur de cricket et | j’attends avec impatience ce nouveau chapitre de ma vie.

| souhaite à tous mes anciens coéquipiers et à l’équipe de cricket indienne tout le meilleur pour leurs projets futurs.

Merci pour tous les souvenirs,

Amour à tous – Plus à la vie.

Vijay”

La dernière apparition de Vijay pour l’Inde contre l’Australie lors d’un test match en 2018.