Murali Sreeshankar termine 7e de la finale du saut en longueur

Les espoirs indiens pour la deuxième journée des Championnats du monde d’athlétisme reposaient sur le finaliste du saut en longueur Murali Sreeshankar qui s’est qualifié pour l’épreuve ultime avec un saut de 8,00 m lors de l’épreuve de qualification.

Mais, ses nerfs ont eu raison de lui lors de la grande occasion puisqu’il a terminé 7e avec un meilleur saut de 7,96 m.

Il a réalisé son meilleur saut de la journée à son premier essai avant de réaliser un saut de 7,86 m à son quatrième essai et de 7,83 m à son sixième et dernier essai. Il a commis une faute lors de ses deuxième, troisième et cinquième tentatives.

Finalement, la médaille d’or est revenue au concurrent chinois Wang Jianan qui a réussi un saut de 8,36 m lors de sa dernière tentative de la journée.

Wang avait réussi un record de seulement 8,03 m lors de ses cinq premières tentatives et était hors des médailles, mais s’est échappé de la compétition lors de son dernier saut.

Ailleurs, la concurrente indienne de steeple-chase Parul Chaudhary a réussi un record personnel de 9: 38,09, mais cela n’a pas suffi à lui mériter une place de qualification puisqu’elle a terminé 12e sur la grille.

La députée des haies Jabir n’a pas réussi à se qualifier pour les rondes suivantes de son épreuve puisqu’elle est arrivée septième avec un temps de 50,76.

Résultats de la deuxième journée :

Finale du saut en longueur hommes – Murali Shreeshankar – 7e place

Termine 7e avec un meilleur saut de 7,96 m

300 m steeple femmes – Parul Chaudhary – Série 2

Ne parvient pas à se qualifier après avoir terminé 12e avec un temps de 9: 38,09

400m haies hommes – MP Jabir – Série 2

Ne parvient pas à se qualifier après avoir terminé 7e avec un temps de 50,76

A LIRE AUSSI| Championnats du monde d’athlétisme : Fred Kerley remporte la médaille d’or du 100 m masculin aux États-Unis

Contingent indien pour le Championnat du monde d’athlétisme 2022 :

Neeraj Chopra (lancer du javelot hommes)

Avinash Sable (3 000 m steeple hommes)

Jeswin Aldrin, Muhammad Aneesh Yahiya, Murali Sreeshankar (saut en longueur hommes)

Kamalpreet Kaur (lancer du disque féminin)

MP Jabir (400 m haies)

Abdulla Aboobacker, Eldhose Paul, Praveen Chitravel (triple saut hommes)

Priyanka Goswami (20 km marche femmes)

Rahul Rohilla, Sandeep Kumar (20 km marche hommes)

Seema Punia (lancer du disque féminin)

Tajinderpal Singh Toor (Lancer du poids hommes)

S Dhanalakshmi (200 m femmes)

Annu Rani (lancer du javelot féminin)

Parul Chaudhary (3 000 m steeple femmes)

Noah Tom, Muhammed Ajmal, Naganathan Pandi, Muhammed Anas (relais 4×400 hommes)

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles, regardez les meilleures vidéos et la télévision en direct ici.