Murali Sreeshankar se prépare pour les Jeux asiatiques 2023 avec une confiance inébranlable | EXCLUSIF

Le sauteur en longueur Murali Sreeshankar, l’un des plus brillants espoirs indiens de médaille d’or aux prochains Jeux asiatiques de 2023, ne néglige aucun effort dans sa préparation et saute même la prestigieuse finale de la Diamond League à Eugene, aux États-Unis, pour se concentrer sur l’événement continental.

Dans une conversation franche avec Actualités18 Sportsle joueur de 24 ans met en lumière ses préparatifs, la décision tactique de sauter la finale de la Diamond League et les améliorations précises qu’il a apportées à ses techniques de performance.

EXTRAITS DE L’ENTREVUE :

Comment avez-vous mûri en tant qu’athlète et en tant que personne depuis les Jeux asiatiques de 2018, et que pensez-vous de vos performances depuis lors ?

Beaucoup de choses ont changé au cours de ces cinq années. Je pense que j’ai mûri à la fois en tant qu’athlète et en tant que personne, sur et en dehors du terrain. Donc physiquement plus mature, mentalement plus mature. Et quand je suis allé aux Jeux asiatiques en 2018, je n’ai pas réalisé un seul saut de plus de huit mètres. Mais maintenant, quand je vais aux Jeux asiatiques de 2023, les choses sont bien différentes. Et j’ai des expositions sur la scène mondiale, des expériences. Alors oui, je suis prêt à me battre et à figurer parmi les meilleurs prétendants en Asie, donc la compétition devrait être vraiment bonne. Et nous avons une très bonne concurrence de la part des sauteurs chinois et japonais. Alors oui, je pense que nous pourrons plutôt bien faire. Moi et mon ami, Jeswin [Aldrin]participe également.

À l’approche des Jeux Asiatiques, dans quelle mesure êtes-vous confiant quant à votre état d’esprit et votre préparation actuels ?

Je me sens extrêmement confiant. Ma préparation a été excellente et mon corps est en pleine forme. Je suis plus rapide et plus puissant que jamais, et je suis mentalement dans la bonne position pour les Jeux Asiatiques.

Vous avez choisi de sauter la finale de la Diamond League pour vous concentrer sur les Jeux Asiatiques. Pouvez-vous expliquer le processus de réflexion derrière cette décision ?

Pour être très honnête, je ne voulais pas du tout sauter cet événement, mais c’était la décision de mon père de sauter la finale de la Diamond League et de nous préparer pour les Jeux asiatiques, car les finales auront lieu à Eugene à partir de demain. Et la finale du saut en longueur aura lieu le 17, et je n’ai que 12 jours pour me préparer pour les Jeux asiatiques. Préparation dans le sens où je dois voyager des États-Unis vers la Chine, ce qui équivaut approximativement à un voyage de plus de 24 heures, et le décalage horaire est également de 15 heures et demie. Alors mon père, qui est mon entraîneur, pense que mon corps aura du mal à s’adapter à ces changements soudains et drastiques et que je ne pourrai pas très bien récupérer après la compétition. Il serait donc préférable de l’ignorer et de nous concentrer sur l’événement quadriennal, car les finales de la Ligue de diamant ont lieu chaque année et les Jeux asiatiques ont lieu tous les quatre ans. Du point de vue indien, les Jeux asiatiques sont donc un très grand événement. Nous avons donc pensé donner la priorité aux Jeux asiatiques plutôt qu’à la finale de la Ligue de diamant cette saison.

C’était une décision très, très difficile pour moi parce que c’était une chose qui me trottait dans la tête depuis très longtemps : participer à la finale de la Diamond League et monter sur le podium. Et cette fois, cela aurait pu être vrai car j’étais en très bonne condition tous ces jours. Hier seulement, j’ai dit à mon père : ‘Si nous avions participé à la finale de la Diamond League, cela aurait été tellement bien.’

En termes de performance, sur quelles améliorations spécifiques avez-vous travaillé dans votre routine d’entraînement, notamment en ce qui concerne votre élan et votre approche ?

Je pense qu’un défaut majeur que j’ai eu toutes ces années était la technique dans mon approche car je n’accélérais pas vers la planche dans la dernière phase. Il faut donc beaucoup travailler sur la vitesse d’approche. C’est pourquoi nous sommes allés aux États-Unis au début de la saison pour travailler sous la direction de mon ami qui travaille comme entraîneur de sauts horizontaux à la Texas Tech University. Et nous avons eu un camp d’entraînement incroyable pendant trois ou quatre semaines au Texas. Et cela nous a vraiment aidé à avoir une bonne idée de notre élan parce qu’il y avait différents rythmes que nous ne savions pas quoi utiliser, et essayer tous les rythmes et choisir le meilleur rythme, celui qui me permettait d’obtenir les meilleurs résultats, était la priorité. une chose clé que nous avons faite aux États-Unis.

Et nous pourrions finaliser notre approche pour toute la saison. Et ça a plutôt bien marché. Nous pourrions parler de différents aspects de notre préparation et travailler sur différents aspects de cela. J’ai pu gagner plus de vitesse lors de l’approche et cela a vraiment bien fonctionné et j’ai également pu réaliser une bonne compétition en Californie. J’ai sauté de continent en continent, en sautant. Cette année a donc été une bonne expérience pour moi.

Nous avons souvent constaté que votre performance en finale ne correspondait pas à vos sauts de qualification. Comment comptez-vous résoudre ce problème et maintenir la cohérence en finale ?

Nous prenons les qualifications au sérieux, mais une fois que nous nous sommes qualifiés, la prochaine chose qui nous vient à l’esprit est de viser une médaille. C’est donc le moment où nous gâchons un peu notre technique ou donnons plus de force au sol, essayons de resserrer notre corps et nous n’obtenons pas les résultats escomptés. L’essentiel est que nous restions comme nous l’avons fait lors des deux premiers tours, que nous soyons plus libres à l’approche. Ne pensez à rien d’autre qu’à la technique. Exécutez simplement le saut dans un moment de fluidité. Ce sera donc l’essentiel. Même aux Jeux du Commonwealth, j’ai fait un saut de qualification derrière la planche et en finale, j’ai eu du mal à franchir les huit mètres jusqu’au tour final. Il s’agit plutôt d’être plus fluide et plus fluide dans l’approche. Je pense que ce serait également la clé pour moi aux Jeux Asiatiques.

Vous avez parlé de la force mentale de Miltiadis Tentoglou qui le distingue des autres. Quelle est l’importance de la force mentale dans les sauts d’embrayage et comment voyez-vous votre propre jeu mental dans des situations de haute pression ?

Cette fois, comme vous avez pu le constater, Tentoglou a réalisé le saut de 8,52 m lors du dernier tour pour remporter la médaille d’or. [at World Athletics Championship]. C’est la véritable performance de l’embrayage ou l’interprète de l’embrayage. Et il est là en circuit depuis très longtemps. Il a concouru avec les meilleurs sauteurs. Il sautait juste huit mètres ou 8,10 ou 7,90 comme ça quand d’autres sautaient 8,50. Il était là depuis et maintenant il réalise régulièrement de belles performances. Donc tout vient avec l’expérience.

À l’heure actuelle, j’ai une très bonne visibilité et une très bonne expérience sur la façon de gérer une concurrence de haut niveau. Maintenant, pour l’année prochaine, je pense qu’il s’agit simplement de l’exécuter parce que je pense que moi-même et même Jeswin avons des compétitions de qualité à l’étranger. Il s’agira donc plutôt d’une bonne exécution pour les compétitions. Ces embrayages performants et performants, ils sont relevés par les conditions difficiles. Donc Tentoglou a été là, et maintenant je traverse aussi cette phase. Espérons que d’ici 2024, le résultat soit vraiment bon.

Vous faites partie d’un contingent croissant d’athlètes indiens qui réussissent au niveau international. Pouvez-vous décrire la camaraderie et le soutien entre les athlètes indiens, en particulier avec le détenteur du record national Jeswin Aldrin ?

C’est vraiment une bonne ambiance conviviale qu’on a avec Jeswin, avec Praveen [Chitravel], avec son équipe et tout le monde. On traîne ensemble et on essaie toujours de se pousser pour améliorer nos performances. Je pense qu’au cours des deux dernières années, les standards des sauts horizontaux se sont plutôt bien améliorés. Nous sommes vraiment heureux d’avoir pu contribuer à l’essor des standards indiens du saut en longueur et du triple saut.

Nous l’avons fait au niveau national et maintenant il s’agit de faire la même chose sur les circuits internationaux. Cela vient donc avec l’expérience, mais nous essayons toujours de nous dire que c’est tout à fait possible. C’est très bien possible. Nous sommes allés à Budapest en tant que numéros un et deux mondiaux. Il s’agit donc de poursuivre sur cette lancée, d’avoir plus de visibilité internationale, d’avoir plus de camps d’entraînement à l’étranger, de rivaliser avec les meilleurs et les choses se mettront en place au bon moment.

Quelles sont vos attentes à l’égard du contingent indien aux Jeux asiatiques, et pensez-vous que remporter 100 médailles est possible cette fois-ci ?

Avec un contingent plus important et une force améliorée, il semble possible d’atteindre un chiffre de médailles à trois chiffres. Les standards de l’athlétisme se sont considérablement améliorés au cours des cinq dernières années. Le soutien de diverses sources, notamment du gouvernement et de sponsors privés, renforce notre confiance.

Comment le succès de Neeraj Chopra vous a-t-il influencé et quel rôle a-t-il joué dans le soutien des autres athlètes indiens ?

C’est la même personne que j’ai rencontrée cinq ans auparavant et maintenant. C’est une personne merveilleuse avec qui parler, comme vous l’avez dit, une personne solide et très humble. Il a été très constant sur le circuit, comme les meilleurs athlètes comme Mondo [Armand Duplantis] ou Christian Taylor à son apogée. Il est dans cette ligue en ce moment. Chaque fois que nous nous rencontrions à table, au déjeuner ou au petit-déjeuner, il partageait son expérience, les défis auxquels il était également confronté en tant qu’athlète et comment il les surmontait, les entraînements.

Et c’est une personne très amusante avec qui parler. Et au-delà de la formation, il donne aussi de nombreux aperçus sur les lieux où nous séjournons. Quand nous étions en Suisse, il m’a donné une liste complète d’endroits, de beaux endroits où je peux partir en vacances… j’espère la prochaine fois. Mais c’est une superbe personne avec qui parler et il est d’un grand soutien pour tous les athlètes. Chaque fois que moi-même, Jeswin ou Praveen concourons et faisons une bonne performance, nous voyons immédiatement Neeraj Bhaiya’s message dans nos DM.

Neeraj Bhaiya est une personne très proche pour nous, mais chaque fois qu’il nous envoie un message, comme « Félicitations pour votre grand saut », cela signifie vraiment beaucoup pour nous. Et il garde toujours une trace de nos performances, donc il continue de nous motiver et c’est un véritable joyau.

Pouvez-vous partager votre expérience à l’Inspire Institute of Sports et l’importance de telles installations pour les athlètes indiens ?

En fait, nous disposons d’installations incroyablement bonnes ici, à l’Inspire Institute of Sport, l’une des meilleures. Maintenant, j’ai voyagé en Europe, aux États-Unis et je peux dire en toute honnêteté que c’est l’un des meilleurs centres de formation au monde. Et c’est assez juste de dire que des athlètes d’autres pays ont également exprimé leur intérêt à venir s’entraîner ici avec des sauteurs indiens, voire des athlètes américains. Ainsi, les standards du sport indien ne cessent de s’élever.

Et merci aux entreprises comme JSW Sports d’avoir installé ici des installations aussi incroyables. Les programmes au niveau local ont donné des résultats incroyablement bons. Maintenant que nous avons le talent, nous avons un modèle, nous avons une icône en la personne de Neeraj Chopra. Il est donc temps de construire une bonne infrastructure afin que lorsque les jeunes athlètes en développement viennent voir les installations et les icônes dans leur ensemble.

