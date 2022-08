Murali Sreeshankar remporte l’argent alors que 4 autres boxeurs assurent des médailles ; Haut de piscine de hockey masculin

Murali Sreeshankar a remporté l’argent au saut en longueur masculin alors que le joueur de 23 ans a grimpé à 8,08 m lors de sa cinquième tentative pour terminer la septième journée des Jeux du Commonwealth de Birmingham en 2022 jeudi.

Sreeshankar de Palakkad, Kerala, a terminé deuxième derrière Laquan Nairn des Bahamas dans une finale de saut en longueur masculin éprouvante pour les nerfs. Nairn a également réalisé un meilleur saut de 8,08 m mais son deuxième meilleur de 7,98 m était meilleur que 7,84 m de Sreeshankar.

Harmanpreet Singh a réussi un triplé, alors que l’Inde battait le Pays de Galles 4-1 lors de son dernier match de phase de groupes en tête de la poule B. , a converti un coup dans le troisième pour compléter son tour du chapeau. Gurjant a obtenu le quatrième dans le dernier quart après que Gareth Furlong en ait retiré un pour le Pays de Galles grâce à un corner de pénalité intelligemment pris. L’Inde a ainsi terminé les engagements de la poule avec trois victoires et un nul.

Amit Panghal, dans la catégorie hommes 48 kg-51 kg (poids mouche), a commencé la belle course de l’Inde en boxe ce jour-là avec une décision unanime de 5-0 aux points sur l’écossais Lennon Mulligan. Puis Jasmine dans la catégorie féminine 57kg-60kg (poids léger), a également atteint les demi-finales avec un résultat de 4-1 contre Troy Garton de la Nouvelle-Zélande. Sagar dans la catégorie 92 kg + (Super Heavyweight) a ensuite remporté la troisième victoire de l’Inde dans la journée en battant Keddy Evans Agnes des Seychelles 5-0 aux points pour atteindre ses demi-finales. Rohit Tokas a décroché une victoire dominante 5-0 sur Xavier Mata’afa-Ikinofo de Niue pour également passer aux quatre dernières étapes et assurer la septième médaille pour l’Inde depuis le ring.

Au badminton, PV Sindhu, Kidambi Srikanth et Lakshya Sen se sont qualifiés pour les pré-quarts de finale de leurs épreuves respectives en simple. Sindhu a battu Fathimath Nabaaha Abdul Razzaq des Maldives 21-4 21-11 au premier tour du simple dames, Srikanth a surclassé Daniel Wanagaliya d’Ouganda 21-9 21-9 dans l’épreuve du simple messieurs. Sen et Akarshi Kashyap ont rejoint le duo senior en huitièmes de finale après avoir remporté des victoires contrastées lors de leurs matchs d’ouverture respectifs en simple masculin et féminin. Le médaillé de bronze des championnats du monde, Sen, a affronté un adversaire plus du double de son âge – Vernon Smeed, 45 ans, de Sainte-Hélène – et l’Indien a remporté une victoire 21-1 21-6 en un temps record. Cependant, Kashyap a dû travailler dur lors de son match d’ouverture contre Mahoor Shahzad et a atteint le tour suivant après que le navetteur pakistanais se soit blessé et se soit retiré alors qu’il menait 1-8 lors du deuxième match.

Il y a eu un chagrin dans le double mixte cependant avec Ashwini Ponappa et B. Sumeeth Reddy, perdant contre les Anglais Callum Hemming et Jessica Pugh, 21-18, 21-16 lors de leur match des huitièmes de finale.

L’Inde a également eu des fortunes mitigées dans les matchs de double de squash avec des victoires grâce à Sunayna Kuruvilla et Anahat Singh en double féminin lorsqu’elles ont battu Yeheni Kuruppu et Sinaly Chanithma du Sri Lanka 11-9, 11-4 en huitièmes de finale mais ont perdu contre Donna Lobban et Rachael Grinham d’Australie 4-11, 4-11 au tour suivant, tandis que Velavan Senthilkumar, jumelé avec Abhay Singh en double masculin, pour prendre le dessus sur Luca Reich et Joe Chapman des Îles Vierges britanniques 11- 3, 11-1 pour passer aux huitièmes de finale.

En double mixte, tandis que les têtes de série n ° 1 Dipika Pallikal et Saurav Ghosal ont battu Emily Whitlock et Peter Creed du Pays de Galles 11-8, 11-4 lors de leur premier match, les expérimentés Harinder Pal Singh Sandhu et Joshana Chinappa se sont inclinés face à l’Australienne Donna Lobban et Cameron Pilley en deux matchs consécutifs, 8-11 et 9-11.

En tennis de table, Sreeja Akula, Manika Batra et Reeth Rishya ont participé aux pré-quarts de finale du simple féminin avec des victoires contrastées en tennis de table. Sreeja a battu Karen Lyne de Malaisie 12-10, 12-10, 4-11, 11-8, 11-8, Manika a décroché une victoire clinique de 3-0 sur Fu Ching Nam du Canada et Reeth a battu Charlotte Bardsley d’Angleterre 4-1 dans le huitièmes de finale. Manika a produit une performance clinique contre Ching Nam avec un score de 11-5, 11-2, 11-7. Sa coéquipière Reeth a également déjoué Charlotte 11-8 10-12 11-6 12-10 11-3 dans un autre tour de 32 concours.

Sathyan Gnansekaran et Manika Batra, favoris pour remporter la compétition de double mixte, ont produit une masterclass contre un duo malchanceux des Seychelles composé de Mick Crea et Laura Sinon, pour gagner 11-1, 11-3, 11-1. La deuxième paire indienne de double mixte composée d’Achanta Sharath Kamal et de Sreeja Akula a dépassé le duo nord-irlandais d’Owen Cathcart et Sophie Earley 11-7, 11-8, 11-9.

Sharath Kamal et Sathiyan Gnanasekaran ont battu Joel Alleyne et Jonathan van Lange de Guyane 11-2, 11-5 et Harmeet Desai et Sanil Shetty ont battu Iosif Elia et Christos Savva de Chypre 11-6, 11-5, 11-1 au tennis de table 16es de finale double messieurs

Sanil Shetty et Reeth Tennison affrontent les Malaisiens Wong Qi Shen/Tee Ai Xin en 64e de finale. Les Indiens ont perdu les deux premiers matchs 6-11, 10-12, mais sont ensuite revenus avec brio pour remporter les troisième et quatrième matchs 13-11, 11-8 et égaliser. La paire malaisienne a cependant remporté le dernier match 11-8.

Hima Das a remporté sa série féminine de 200 m sur la piste d’athlétisme avec un temps de 23,42 secondes pour se qualifier pour les demi-finales.

Mridul Borgohain disputant son match de section D dans la section du simple masculin de Lawn Bowls, s’est incliné face à Ross Davis 13-21, subissant sa première défaite après deux bonnes victoires hier.

