Muralha portista vai passer un examen à Aveiro

La stabilité défensive veut équiper nos derniers trois jeux ; ne sofrer golos pela quarta partida seguida é o desafio qui se présenta àos dragões, num duelo de Taça da Liga propício a poupanças; jogo forum do Dragão, motivé par le processus de CD relatif à une époque passée, traduz mudança de atmosfera

Trois matchs consécutifs sans aucun doute n’ont été noués au FC Porto de Vítor Bruno : entre les matchs 1 et 3 du campeonato, les dragões pareciam mais estáveis ​​qui n’ont jamais réussi à atteindre les trois trois trois sem que Diogo Costa a trouvé le bola au fond de la balise. La séquence obtenue contre Gil Vicente (3-0), Santa Clara (0-2) et Rio Ave (2-0) a frappé le duo Zé Pedro/Otávio, apparemment à prouver qu’il avait surgi du classique avec le Sporting. , à Alvalade.

Le entraîneur du FC Porto a expliqué pourquoi il n’a pas chassé le centre brésilien pour cette rencontre ; Maintenant, considérez-vous comme juste, mais le changement de comportement dans la deuxième partie est essentiel pour le résultat

Derrota por 2-0 frente aos leões, avec le centre brésilien au compteur et, dans la journée suivante, un nouveau venu a commis une erreur grossière avec Farense, qui s’est révélée fatale pour Otávio. Nunca mais foi opção e já lá vai mês e meio.

Dans un contexte de calendrier complètement différent, le FC Porto à l’approche de Moreirense est venu d’un cycle de trois défis sans plus tarder, et de nouveaux protagonistes apparaissent dans l’eixo de la défesa: l’implacable Nehuén Pérez, mais particulièrement Tiago Djaló, qui na estreia pelo FC Porto front À Sintrense, pour l’élimination de la Coupe du Portugal en 3ème position, il a été touché par la victoire 3-0 de deux dragons sur le même groupe que le Campeonato de Portugal.

Central agarrou o lugar no eixo da defesa. Já mostrou aime le buteur et le meneur. Luís Martins, qui oriente la défense du Sporting, garantit à A BOLA que le joueur sorti de la Juventus peut être « très utile » au FC Porto

Hoffenheim (2-0) et Aves SAD (0-5) ont renforcé le registre défensif du FC Porto, qui, comme Vítor Bruno, n’a pas dû s’arrêter à l’assurance des centres et des latéraux, mais tout l’engagement de l’équipe, pour venir pression exercée par le Samu et pelos extremos à dit de bola do adversaire.

Envoyé à la Coupe de la Liga, il y a des changements dans ce moment, qui ne seront pas enregistrés comme étant ficarés (à ce moment-là, clairement) compromis, parce que Cláudio Ramos ou titulaire contre Sintrense, avec Diogo Costa, récupère sa position dans les compromis de la Liga Europa e campeonato. Ou seja, cette belle série a été alcançada avec deux gardes-redes. Cependant, contre un adversaire attristé et contre certains joueurs tactiques, le FC Porto pourrait être solide avec d’autres intervenants et jusqu’à des régressions possibles.

Déclarations de Vítor Bruno, entraîneur du FC Porto, lors d’une conférence d’impression, après la victoire (5-0) à Vila das Aves.

Alors qu’il n’est pas possible d’obtenir que la victoire à Aveiro vale ou l’apurement pour les « quatre derniers » de la Coupe de la Liga, Vítor Bruno a la notion d’além de ter se diriger le groupe pour les exigences d’un calendrier impiedoso, a des footballeurs légitimes aspirations à jouer plus, cas d’Otávio (le plus gritante), Vasco Sousa, Rodrigo Mora, Franco, Deniz Gul ou Fran Navarro. Une fois que l’entraîneur n’a pas réussi à anticiper le jeu, il ne s’agit pas d’un exercice d’amélioration. Importará, ainda asim, perceber se o FC Porto, no seu todo, está vraiment plus estanque, seja qual for a verão apresentada, et se a muralha azul e branca se manterá incada pela quarta vez consecutiva, o qui seria um recorde, cette époque .

Nouvelle ambiance : la motivation pour jouer à Aveiro

À cause d’un jeu d’interdiction appliqué aux matchs de la 1ère journée de Liga de l’année passée

Sem claques, devido ao boicote dos grupos organizados de adeptos em protesto contra o Un nouveau format de preuve et la possibilité d’une compétition seront transférées pour «un étranger seul», le FC Porto sera amené à se déplacer pour la municipalité d’Aveiro, en vertu d’un castigo relatif à une époque passée, par Des incidents vérifiés le 1er janvier, le 14 août 2023, lorsque le FC Porto battait Moreirense par 1-2 au Stade Comendador Joaquim de Almeida Freitas, rencontraient dans ce forum les deux adeptes.

Un homme se repent d’un animal qui fera ses deux enfants. J’ai sofreu une queimadura et une autre ficou avec une perte de moment d’audition. GNR découvre un autre adepte du FC Porto qui s’implique dans une confrontation physique avec un joueur aussi sympathique. Après un ensemble de recours, la décision du Conselho de Disciplina d’interdire l’Estádio do Dragão pour un jeu a été prise.