Murale en l’honneur de l’ancienne bibliothécaire pour enfants d’Oswego – Shaw Local

Une murale rendant hommage à l’ancienne bibliothécaire pour enfants d’Oswego, Mary Stevens, sera exposée à partir de cet automne.

Le résident de Montgomery est décédé l’année dernière à l’âge de 79 ans. La murale en toile de quatre pieds sur six pieds sera accrochée dans le département des services à la jeunesse du campus d’Oswego de la bibliothèque cet automne.

La murale sera réalisée par l’artiste, auteur et illustrateur Kevin Luthardt, le même artiste qui a réalisé la murale exposée sur le campus Montgomery de la bibliothèque.

« Il sera coloré et incorporera des personnages populaires de la littérature pour enfants et des comptines », a déclaré Christy Kepler, responsable des services à la jeunesse pour le district de la bibliothèque publique d’Oswego. « Nous avons choisi la murale pour honorer Mary parce qu’elle aimait faire des programmes et était passionnée par le partage de livres, de chansons et de comptines avec les enfants. La peinture murale comprendra des personnages de certaines de ses histoires et comptines les plus appréciées.