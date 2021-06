murale dévoilée pour célébrer le début de la campagne de Manchester Original à The Hundred | Nouvelles de cricket

Matt Parkinson et Harmanpreet Kaur occupent le devant de la scène dans la fresque (Crédit photo : @manc_wanderer)

Une nouvelle œuvre d’art de rue frappante, par AkseP19, a été dévoilée par Manchester Originals avant le début du The Hundred.

L’imagerie sur Barlow Hall Road, Chorlton, montre deux des stars internationales qui se produiront pour Manchester Originals lors de la compétition de cette année – Matthew Parkinson et Harmanpreet Kaur.

Parkinson, 24 ans, un lanceur de spin de Bolton, espère briller pour son équipe locale, tandis que la capitaine indienne IT20 Kaur, 32 ans, est une star mondiale apportant ses compétences polyvalentes du côté féminin.

The Hundred – une toute nouvelle compétition de cricket de 100 balles où les Originals affronteront sept autres nouvelles équipes dans des compétitions masculines et féminines – verra le sport et le divertissement se heurter à une échelle jamais vue auparavant.

L’œuvre d’art d’AkseP19, qui a duré sept jours, présente également Emirates Old Trafford, le domicile de Manchester Originals. La peinture murale est la dernière de l’artiste basé à Manchester qui a créé des représentations spectaculaires de George Floyd, Sir Captain Tom Moore et Marcus Rashford à travers la ville.

Parkinson, qui a remporté deux sélections T20 et deux ODI pour l’Angleterre, a déclaré qu’il était enthousiasmé par la perspective de figurer dans le nouveau format et ravi de voir son portrait inclus dans l’œuvre d’art.

Il a déclaré: « Être repêché pour mon équipe locale lors de la compétition inaugurale est vraiment spécial. Nous avons des joueurs incroyables dans l’équipe et dans la compétition au sens large, chaque match est à voir absolument.

« La peinture murale qu’AkseP19 a créée est incroyable. C’est assez surréaliste de se voir sur le mur comme ça, mais en tant que garçon local, je suis fier de représenter les Manchester Originals, à la fois sur le terrain et dans le cadre de cette peinture murale. Je J’ai hâte de commencer. »

Ajoutant une tension supplémentaire à la procédure pour Parkinson, il affrontera son frère jumeau, Callum, dans la compétition alors qu’il s’avère pour Northern Superchargers basé à Leeds – la rivalité fraternelle se jouera le 28 juillet à Emirates Old Trafford.

« Cela va déjà être une grande compétition et l’opportunité d’affronter mon frère dans un match ne fera qu’ajouter à cette expérience, j’ai hâte ! » il ajouta.

Kaur, qui compte plus de 200 sélections pour l’Inde et dirige leur équipe IT20, a déclaré qu’elle était fière de faire partie de la compétition historique.

« C’est un groupe de joueurs vraiment impressionnant à côtoyer et ce sera une expérience spéciale », a-t-elle déclaré.

« Nous sommes ravis de jouer à nouveau devant des foules et de leur présenter un spectacle. La fresque est fantastique et c’est un honneur d’être incluse. Cela contribuera à créer encore plus de buzz autour de la compétition. Je ne peux pas attendez de marquer l’histoire et de jouer le premier match de The Hundred au Kia Oval le 21 juillet. »

Le premier match à domicile de Manchester Originals The Hundred aura lieu à Emirates Old Trafford contre Birmingham Phoenix le 25 juillet. Les billets permettent aux spectateurs d’assister aux matchs féminins et masculins.

