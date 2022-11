Murakami et Malone s’unissent dans une collaboration “fleur-papillon”

“Pour être honnête, j’ai vraiment commencé à l’écouter après que la pandémie a frappé, et nous étions coincés à la maison toute la journée. Je suis devenu un grand fan », a déclaré Murakami, faisant référence aux restrictions sociales et au stress émotionnel liés au COVID-19.

Son dernier emprunte une voie musicale, en collaboration avec le rappeur et chanteur américain Post Malone.

TOKYO – Les visions de l’artiste japonais Takashi Murakami ont couvert des fleurs souriantes colorées, une version loufoque de Mickey Mouse et d’énormes sculptures érotiques de personnages inspirés de l’animation qui ont atteint des prix d’enchères énormes.

Murakami a créé diverses œuvres d’art et produits, présentés dans un magasin éphémère à Los Angeles, lors de la tournée de Malone pour son dernier album, “Twelve Carat Toothache”.

Les t-shirts, sweats à capuche et casquettes de camionneur conçus sur mesure, ainsi que des tasses et d’autres articles, sont également disponibles en ligne, à partir de lundi, sur le NTWRK, un service américain de diffusion en direct.

“C’est une fleur et un papillon, comme un mariage”, a déclaré Murakami.

Malone a exprimé sa joie face aux pièces collaboratives dans une vidéo de leur rencontre plus tôt ce mois-ci.

Murakami a collaboré avec d’autres musiciens, dont Pharrell Williams et Drake. Le hip hop, la musique de danse et d’autres musiques américaines contemporaines sont d’importantes sources d’inspiration pour Murakami. Il joue souvent de la musique lorsqu’il dessine pour “faire fonctionner son cerveau”, a-t-il déclaré.

Mais lorsque son entreprise était au bord de la faillite, juste après le début de la pandémie, il écoutait tout le temps Rachmaninov. Au fil du temps, les gens se sont ouverts à l’investissement et ont même recherché l’art dans le cadre du processus de guérison. Les ventes ont bondi et son entreprise a repris, se souvient Murakami.

Connu sous le nom de “Andy Warhol du Japon”, Murakami a exposé au Rockefeller Center à New York et au château de Versailles en France, remportant à la fois des éloges et des critiques pour son commercialisme éhonté.