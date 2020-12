Des militants pour le climat ont organisé une manifestation devant le ministère des Finances à Paris, empilant des boîtes de livraison et déployant des bannières géantes pour manifester leur opposition à l’expansion d’Amazon en France.

Vendredi, des militants de trois groupes – ANV-COP 21, Attac et Amis de la Terre – se sont réunis dans le centre de Paris pour protester contre Amazon, son impact sur le changement climatique et l’érosion des valeurs françaises.

Des militants ont érigé un mur de boîtes en carton couvert de slogans appelant le gouvernement à empêcher Amazon de construire de nouveaux entrepôts, et ont déployé une banderole sur le ministère des Finances disant « Changement de propriétaire. »

La bannière arborait les visages du président Emmanuel Macron et du patron d’Amazon, Jeff Bezos, tandis que les boîtes portaient le message «Macron, le partenaire criminel d’Amazon.»

https://www.facebook.com/187409321719943/videos/427644881584313

La démonstration intervient alors que le géant du shopping en ligne a lancé une campagne de vente retardée du Black Friday en France.

«Amazon détruit les emplois et le climat en France. Il prévoit de s’étendre massivement en France, avec des dizaines d’entrepôts déjà construits et d’autres à venir. Nous exigeons un gel [on building more], « Sandy Olivar Calvo, porte-parole de l’ANV-COP21, a déclaré à Reuters.

ANV-COP21 affirme que le gouvernement français y a été complice de la croissance d’Amazon, et soutient que le géant du commerce électronique détruit six fois plus d’emplois qu’il en crée et construit 14 nouveaux entrepôts français en 2019, contribuant à l’urbanisation des terres agricoles et à la perte de la biodiversité.

Les militants affirment également que l’entreprise est en contradiction avec la tradition française d’avoir des magasins locaux plus petits et représente la culture de consommation de masse.

Aussi sur rt.com Le chef de Paris demande la réouverture des magasins pour le Black Friday au milieu du verrouillage, critique l’État bureaucratique et contrôlant de Macron

En novembre, Amazon a retardé sa vente du Black Friday après que le ministre des Finances, Bruno Le Maire, a appelé les supermarchés et les détaillants en ligne à reporter leurs offres saisonnières très attendues afin de redonner du travail aux commerçants en difficulté sortant du deuxième verrouillage de la France.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!