Muppets Pickle Milkshake au test de dégustation de Walt Disney World

Fans de Les Muppets sachez que la représentation des célèbres icônes de la Jim Henson Company à Parcs Disney ou sur la programmation Disney (Le manoir hanté des Muppets pour toujours !) vient rarement entre tous la merveille et Guerres des étoiles film à grand succès. So lorsqu’une présence a été annoncée pour Parcs Disney‘ Festival international de la gastronomie et du vin à Epcot, nous avons dû le vérifier.

Nous avons monté le nouveau Disney Coaster Guardians of the Galaxy Cosmic Rewind

UNAu Brew-Wing Lab du pavillon Odyssey du parc Epcot de Walt Disney World, vous pouvez participer à vos propres manigances de défi alimentaire Muppets. Voici les laits de cornichonsmerlu, tout droit sorti de Muppet Labs et réalisé avec Mune science de qualité par le Dr Bunsen Honeydew et son assistant Beaker. En tant que fan du Mboulettes, cornichons, et secoue – séparément, au moins—J’étais au départ intrigué par la création de slime vert crémeux.

Photo: Sabina Graves/Gizmodo

J’ai récemment été un peu plus aventureux avec la nourriture et ce n’était pas la première fois que j’essayais un concept étrange basé sur une friandise glacée. Quand je suis allé à Coachella pour voir Danny Elfman titre en 2022j’ai essayé une glace de chez Van Leeuwen qui a été inspiré par Kraft Mac & Fromage; il avait le goût d’une crème de cheesecake sucrée avec la poudre de fromage orange vif pliée Ce n’était pas mauvais et après quelques bouchées, j’étais rassasié par son saveur étrangement sucrée et salée, ce qui était une chance parce que Finalement, mon ventre m’a empêché d’en manger trop.

Je pensais que si je pouvais gérer une glace au fromage orange radioactive, puis un cornichon vert Secouer ne devrait pas être une sueur, non ? Lecteur, j’avais tort…jeC’était beaucoup de sueur et de regret. Voyez ma réaction par vous-même ci-dessous.

Me sentant trahi par mes idoles Muppet, je suis maintenant abandonné pour toujours me souvenir du goût du cornichon à l’aneth, mais surtout des arômes d’aneth sous forme de shake. J’ai fait deux essais ; la première une petite gorgée dégageait vraiment des saveurs puissantes qui me rappelaient Savon Irish Spring mélangé à de la crème glacée. Lors de ma deuxième tentative avec fouetté de la crème, c’était en quelque sorte pire-comme du maïs sucré, mais seulement si c’était du cornichon-aromatisé en passant d’air de voiture forestière assainisseur. Je n’aime pas le maïs sucré, donc c’était un « non » de ma part et malheureusement, il est allé à la poubelle. Cependant, je dois dire qu’il y a eu une réaction assez mitigée en ligne de la part des gens qui l’ont essayé. Je me demande donc si les gens qui aiment le maïs sucré ont tendance à l’aimer plus que ceux qui ne le font pas. Ce sera il faudra des mois avant que je le fasse envisagez même de manger à nouveau quelque chose de vert menthe. J’espère être guéri d’ici Noël, quand tles Muppets le feront retournez à Walt Disney World pour animer un live hspécial Noël lors des Jollywood Nights aux Hollywood Studios de Walt Disney World.

Photo: Sabina Graves/Gizmodo

Si tu veux goûter le Pickle Milkshake pour vous-même (gohvitesse !), il est disponible pour une durée limitée pendant Festival international de la gastronomie et du vin d’Epcot au Brew-Wing Lab du Pavillon Odyssée d’ici le 18 novembre. Si vous l’avez essayé, dites-nous dans les commentaires ci-dessous ce que vous en pensez—or si vous vouliez même essayer.

