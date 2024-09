Munya Chawawa : « La fin du monde se précipite vers nous comme un camion ! » | Télévision

MUnya Chawawa est un gars drôle. Cela peut paraître évident – ​​c’est un comédien, après tout – mais lorsqu’il fait irruption dans le bureau du Guardian à Londres comme une boule d’énergie, vêtu d’un pull bleu vif et de Nike Air Force 1, je suis frappé par sa rapidité. esprit et familiarité. Il a l’attitude décontractée d’un ami au pub combinée à la fluidité astucieuse d’un orateur public. « La comédie est devenue la seule langue dans laquelle je sais communiquer », déclare Chawawa. « C’est une façon de parler aux gens de sujets qui semblent très complexes et presque insurmontables. Je le décris toujours ainsi : il faut glisser le médicament dans les lasagnes. Et tout le monde aime les lasagnes, non ? »

Je rencontre Chawawa pour discuter de son nouveau documentaire sur Channel 4, Comment survivre à un dictateur : la Corée du Nord. Suite de son film acclamé par la critique portant le même préfixe sur Robert Mugabe et le Zimbabwe, il suit Chawawa alors qu’il se rend dans des pays comme la Corée du Sud et la Suisse pour interviewer l’un des amis d’école de Kim Jong-un, ainsi que plusieurs transfuges nord-coréens. . Le format est celui dans lequel le satiriste et le présentateur s’épanouit – mêlant histoire et faits à une comédie barbelée.

L’homme de 31 ans considère qu’il s’agit d’un « sous-produit malheureux de notre génération en déficit d’attention » : beaucoup ne se soucient pas d’un pays avec lequel ils n’ont aucun lien à moins d’être divertis. « Le sentiment devient : faites-moi rire et ensuite je m’en soucierai. Je suis conscient de l’horreur et de la brutalité de la vie en Corée du Nord, mais pour moi, la comédie est un moyen d’amener les gens à s’intéresser à ces histoires et à les entendre. »

« Le sentiment devient : faites-moi rire et ensuite je m’en soucierai »… Munya Chawawa dans Comment survivre à un dictateur : Corée du Nord. Photographie : Canal 4

Chawawa est surtout connu pour ses sketchs en ligne embrochant des politiciens, des musiciens et des célébrités. Ses personnages, dont le rappeur chic Unknown P et le chef Jonny Oliver, l’ont aidé à rassembler 1,3 million de followers sur Instagram.

Mais c’est pendant le confinement qu’il est devenu une sensation virale. Après chaque nouvelle orientation ou catastrophe politique, Chawawa était là pour poster une vidéo satirique. Il y avait son clip Craig Covid – Rester à l’intérieurune parodie de Fill Me In de Craig David, et son élimination brutale de Matt Hancock sur l’air de It Wasn’t Me de Shaggy, publié quatre heures après que le secrétaire à la Santé de l’époque a été dénoncé pour sa liaison extraconjugale enfreignant les règles. La rapidité avec laquelle il a retourné les parodies lui a valu le titre d’« homme le plus rapide d’Internet ».

Pourquoi Chawawa a-t-il déplacé son attention vers les autocrates et les despotes du monde ? Il veut donner un sens au monde. « Après avoir parlé à mes amis et à mes pairs, j’ai réalisé que beaucoup d’entre nous souffraient d’anxiété face à l’apocalypse », dit-il. « Ce sentiment que la fin du monde se précipite vers nous comme un camion, sans savoir quelle forme elle va prendre. Est-ce que ce sera le changement climatique, la guerre ou un dictateur fou appuyant sur un gros bouton rouge ? Beaucoup de gens pensent cela à propos de Kim, donc pour ma tranquillité d’esprit, je devais faire ça.

Chawawa est passionné par l’idée de montrer « le revers de la médaille » et parle avec éloquence des dangers de réduire l’autonomie nationale à une question en noir et blanc. « Il est très facile de croire que nous sommes le grand chevalier occidental en armure étincelante. Mais à bien des égards, nous sommes le grand méchant loup. C’est un sentiment auquel il revient sans cesse : dans le documentaire de Mugabe, il attribue bon nombre des problèmes du Zimbabwe au colonialisme britannique.

Ce qui ressort du nouveau film, dit-il, c’est que l’information, et non les armes, est l’atout le plus puissant. « Vous parlez d’un endroit où le lavage de cerveau est si intensif. On leur dit que la Corée du Nord est le meilleur endroit sur Terre. Ils n’ont pas de mots pour décrire le traumatisme, la tristesse ou la dépression, car comment peut-on être déprimé quand on vit dans une utopie ? Il n’y a pas de noms singuliers pour « je » ou « moi », c’est uniquement « nous » et « nous ».

Au cours du tournage, il rencontre un transfuge qui risque sa vie et sa liberté pour faire passer clandestinement des informations en Corée du Nord. L’homme met des clés USB dans des bouteilles d’eau en plastique avec du riz, se rend à la frontière en pleine nuit et les jette à la mer dans l’espoir qu’elles flotteront vers le nord. (Kim a menacé les Sud-Coréens à la frontière et le précédent gouvernement sud-coréen a réprimé les personnes envoyant des fournitures et des informations vers le nord.) « Et vous savez quelles informations, selon lui, sont capables de renverser la dictature ? Épisodes d’amis. Films de James Bond. C’est tout ce qu’il faut pour briser une vie de lavage de cerveau – pas des milliards de dollars en machines de guerre ou en technologie nucléaire. »

« À bien des égards, nous sommes le grand méchant loup »… Munya Chawawa dans Comment survivre à un dictateur : la Corée du Nord. Photographie : Canal 4

Chawawa a également un intérêt personnel à enquêter sur les racines des dictatures. Né à Derby, il a passé son enfance au Zimbabwe jusqu’à ce que sa famille déménage à Framingham Pigot – un village typiquement anglais du Norfolk – quand il avait 11 ans, en raison de troubles politiques et économiques. C’était un énorme changement. Il a été ostracisé à l’école en raison de « différences culturelles » (ses camarades de classe ont même répandu de fausses rumeurs selon lesquelles il était un trafiquant de drogue) avant de trouver ses marques et de devenir préfet en chef. Il a ensuite étudié la psychologie à l’Université de Sheffield et a ensuite travaillé pour 4Music et Reprezent Radio, dans l’espoir de réussir en tant que présentateur de télévision.

« Le Zimbabwe m’a donné tellement de confiance et d’amour-propre », dit-il. « Le monde universitaire était une grande priorité – votre statut à l’école était déterminé par votre contribution en classe. Quand je suis arrivé en Angleterre, j’avais le même désir d’apprendre. Mais ici, c’est la pire chose que l’on puisse faire. Au cours de ma première semaine, quelqu’un m’a traité de boffin. Je me souviens avoir pensé : n’est-ce pas une des choses qu’Harry Potter attrape au Quidditch ? Il a donc « atténué » ses lumières pour qu’elles s’intègrent parfaitement ; ce n’est que lorsqu’il a commencé à faire de la satire que le véritable « Zimbabwe Munya » est revenu.

Il y a cependant eu des revers. Bien qu’il ait été nominé deux fois pour un Bafta (pour sa série YouTube Race Around Britain et le premier Comment survivre à un dictateur), qu’il ait effectué une tournée nationale de stand-up et qu’il soit apparu comme acteur dans The Sandman de Netflix, il n’a pas manqué de personnes essayant d’étiqueter lui.

Au début de sa carrière, il a fait quelques présentations et vox pops pour une chaîne en ligne. « Le patron m’a laissé partir parce que, dit-il, ‘notre public ne vous comprend pas vraiment, Munya. C’est comme si tu étais intelligent dans la rue, mais tu n’es pas un idiot. J’ai eu des retours similaires sur une autre chaîne de télévision pour laquelle je travaillais : le patron m’a demandé : « Pourquoi parles-tu comme ça ? Cela suggère que la noirceur ne peut pas être synonyme d’intelligence ou d’éloquence.

Il n’aime pas la manière réductrice dont certaines personnes parlent des influenceurs. « Beaucoup sont des artistes ou des conférenciers incroyables. Si une personne au hasard venait vers vous dans la rue et vous disait : « Je joue devant 20 000 personnes », vous penseriez qu’elle doit être plutôt bonne dans ce qu’elle fait. J’ai dû aller en ligne parce que lorsque j’allais voir les chaînes de télévision et les agents avec mon showreel, les gardiens disaient que j’avais besoin de followers. Il se dit « entièrement favorable » à l’idée de ne pas attendre la permission de quelqu’un d’autre pour faire les choses qui vous passionnent.

Il est clair que Chawawa a appris à apprécier sa propre valeur. Je me demande si cela s’étend également aux traits physiques. Pourquoi diable continue-t-il à qualifier ses sourcils d’« érotiques » sur ses réseaux sociaux ?

Il rejette la tête en arrière et rit. « C’est la première chose que tu vois quand tu me vois ! Mes sourcils ont un système à plusieurs niveaux. Une fois, en 9e année, je les ai juste rasés à cause des commentaires des gens, mais j’ai oublié qu’il fallait qu’ils fassent un arc. Et puis tout le monde se demandait : « Pourquoi tes sourcils sont-ils si droits ? » Une autre fois, j’ai lissé les extrémités pour impressionner une fille en cours de judo. Mais je ressemblais à un personnage de Tekken. Personnellement, je ne remarque même plus les sourcils. Mais je reçois beaucoup d’offres d’épilation au laser gratuite.

Un signe certain de réussite, s’il en avait besoin.