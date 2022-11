Munster 28-14 Afrique du Sud : Des hôtes sensationnels remportent une victoire historique à Pairc Ui Chaoimh à Cork | Actualités du rugby à XV

Munster a ajouté une autre victoire remarquable à son histoire en battant l’Afrique du Sud à Cork

Une performance sensationnelle au Munster a vu la province irlandaise remporter une victoire historique sur l’Afrique du Sud sous une pluie battante à Pairc Ui Chaoimh à Cork.

Les trois arrières Shane Daly, Simon Zebo et Mike Haley ont chacun saisi des essais dans une démonstration émouvante, tandis que le talonneur Diarmuid Barron a également marqué via un maul roulant. La moitié extérieure Ben Healy a donné un coup de pied magnifique dans des conditions épouvantables, atterrissant quatre sur quatre.

Munster – Essais : Daly (3), Zebo (29), Barron (39), Haley (43). Inconvénients : Healy (4, 30, 40, 44). Cartons jaunes : O’Connor (62). Afrique du Sud – Essais : Fassi (13), Notshe (63). Contre : Goosen (14, 64).

L’affrontement était la première fois que le Munster et l’Afrique du Sud s’affrontaient à l’ère professionnelle, et le premier match de rugby à se dérouler à Pairc Ui Chaoimh, domicile du Cork GAA.

Une salle à guichets fermés de 41 400 fans en a également fait la plus grande foule à avoir jamais regardé un match de rugby dans la province de Munster, alors qu’ils annonçaient la victoire sur l’Afrique du Sud pour mettre de côté les conquêtes de la Nouvelle-Zélande, de l’Australie et des Moari All Blacks.

L’arrière latéral de Pacy Aphelele Faasi et la ligne arrière Sikhumbuzo Notshe ont marqué des essais pour l’Afrique du Sud, qui est arrivée avec une équipe de 14 joueurs avec des sélections complètes de Springbok Test.

La journée appartenait au Munster de Graham Rowntree, alors qu’une équipe privée de huit joueurs dans le camp international irlandais et de 12 autres à cause d’une blessure, a affiché une performance et une victoire remarquables.

Le Munster célèbre sa victoire historique sur l’Afrique du Sud à Pairc Ui Chaoimh

Pairc Ui Chaoimh, domicile du Cork GAA, a accueilli pour la première fois un match de rugby

Le Munster, qui manque huit joueurs dans l’équipe irlandaise actuelle, a dû faire face à 12 autres blessures dans l’équipe. Une crise de verrouillage avec Thomas Ahern, RG Syman, Jean Kleyn, Fineen Wycherley blessés et Tadhg Beirne dans l’équipe d’Irlande, a vu la signature à court terme Kiran McDonald et le joueur de l’académie Edwin Edogbo commencer au deuxième rang. Ben Healy a commencé à 10 ans avec Joey Carbery, Jack Crawley loin dans le camp d’Irlande. Blindside Jack O’Donoghue était le capitaine de l’équipe. L’Afrique du Sud a nommé 14 joueurs avec des sélections complètes de Springbok dans son équipe, avec l’ailier de 19 ans Suleiman Hartzenberg, le centre Henco van Wyk, l’ailier Leolin Zas et la ligne arrière Phepsi Buthelezi, les seuls joueurs non capés du XV de départ. Le skipper Thomas du Toit a passé une courte période avec Munster en 2016/17, tandis que le verrou Jason Jenkins – maintenant à Leinster – a passé une saison blessée avec Munster l’année dernière.

Le Munster, dont la riche histoire compte cinq victoires et deux nuls face aux équipes de tournée de Nouvelle-Zélande, d’Australie et des Maoris All Blacks, est devenu le premier club irlandais à battre les All Blacks en 1978.

C’était un exploit qui n’a pas été égalé jusqu’à ce que les Irlandaises féminines battent les Black Ferns lors de la Coupe du monde de rugby féminin 2014, et n’ont pas été égalées par une équipe masculine jusqu’à ce que l’Irlande batte les All Blacks à Chicago en 2016.

La province a battu l’Australie à trois reprises (1967, 1992, 2010), enregistrant une victoire sur une équipe championne du monde des Wallabies en 1992.

L’Afrique du Sud est restée la seule équipe de tournée à être battue, avec trois rencontres en 1951, 1960 et 1970 qui ont vu SA remporter des victoires, dont les deux premières sont arrivées tardivement.

Avance rapide de 52 ans depuis la dernière rencontre entre la paire, et Munster a commencé à une vitesse vertigineuse: l’ailier Daly a accéléré pour un essai dans le coin à la troisième minute après que le centre débutant Antoine Frisch – qui a énormément impressionné – a produit un déchargement incroyablement lisse à Haley , qui a rapidement relâché Daly dans l’espace.

Le Français Antoine Frisch – signé de Bristol cet été – a été très impressionnant à ses débuts

Le record remarquable du Munster face aux nations en tournée 21 janvier 1958 Munster 3-3 Australie Parc Thomond, Limerick 25 janvier 1967 Munster 11-8 Australie Parc Musgrave, Liège 16 janvier 1973 Munster 3-3 Nouvelle-Zélande Parc Musgrave, Liège 31 octobre 1978 Munster 12-0 Nouvelle-Zélande Parc Thomond, Limerick 22 octobre 1992 Munster 22-19 Australie Parc Musgrave, Liège 18 novembre 2008 Munster 16-18 Nouvelle-Zélande Parc Thomond, Limerick 16 novembre 2010 Munster 15-6 Australie Parc Thomond, Limerick 11 novembre 2016 Munster 27-16 Maori All Blacks Parc Thomond, Limerick 10 novembre 2022 Munster 28-14 Afrique du Sud Pairc Ui Chaoimh, Liège

Healy a conduit la conversion de manière impeccable, renforçant sa confiance après un mauvais début de saison au niveau national, mais après que Munster ait mêlé et défendu fortement au fond de ses 22, c’est l’équipe à l’extérieur qui marquerait ensuite.

Shane Daly a sprinté pour l’essai d’ouverture dans pratiquement la première attaque du match

Jouant une autre mêlée de cinq mètres en avantage de pénalité, le meneur de jeu Johan Goosen a produit une longue passe parfaite pour que Fassi puisse réclamer la course et plonger.

La conversion de Goosen a juste dépassé la barre pour ajouter les extras, mais la prochaine fois qu’il a mis la balle au pied, c’était pour manquer le contact avec un penalty de la main après que l’Afrique du Sud ait forcé un penalty de mêlée contre la tête.

Au lieu de cela, c’est Munster qui a marqué ensuite alors que la pluie s’intensifiait.

La signature à court terme de Wasps Kiran McDonald a bien fait de réclamer un alignement offensif à la queue, et une fois l’avantage de pénalité obtenu, le demi de mêlée électrique Paddy Patterson a envoyé le ballon à Healy, qui a produit une longue passe de la main droite pour Zebo à plongez en grande pompe.

Simon Zebo a plongé pour le deuxième essai de Munster dans la première demi-heure

La conversion conduite de Healy depuis pratiquement sur la ligne de touche sous une pluie battante qui a suivi était sans doute le morceau de jeu le plus impressionnant de la soirée, telle était la difficulté à décrocher le coup de pied.

À l’approche de la mi-temps, Munster aurait dû faire un troisième essai lorsque le charmant flanker et skipper Jack O’Donoghue a accéléré dans l’espace, mais son retard sur la passe à Patterson était trop long, ce qui signifie qu’il a cherché à trouver du soutien. , lança-t-il en avant.

Une pénalité de mêlée de Munster contre la tête leur a probablement donné une dernière chance en première mi-temps lorsque Healy a donné un coup de pied dans le coin, d’où Barron était sur place pour marquer après un maul roulant – qui comprenait des membres de la ligne arrière – motorisé vers la ligne.

Diarmuid Barron célèbre le troisième essai du Munster en fin de première mi-temps

Une pénalité pour hors-jeu sans qu’il reste de temps après la reprise a donné possession à l’Afrique du Sud avant la pause, et lorsqu’une pénalité de mêlée a été forcée, les visiteurs ont donné un coup de pied dans le coin pour une grande chance.

La défense ultime de Munster était à la limite de l’étonnant, cependant, car ils ont survécu d’une manière ou d’une autre pour gagner deux scores au milieu d’un soutien phénoménalement bruyant.

En deuxième période, et c’est Munster qui a recommencé rapidement: Healy exécutant une aide parfaite au coup de pied de grubber pour que le poursuivant Haley atteigne et marque après que Patterson ait fait une pause sur la gauche et ait récupéré son propre coup de pied en apparaissant deuxième meilleur à faire alors.

Mike Haley a marqué au début de la seconde période pour le troisième essai de Munster

La conversion de Healy a laissé Munster 28-7, mais ils ont perdu Zebo sur blessure peu de temps après alors que Patrick Campbell, 20 ans, le remplaçait.

En deux minutes, Campbell a produit un tacle d’essai sur l’aile Suleiman Hartzenberg, qui pensait avoir marqué avant l’intervention du TMO, ce qui a montré que Campbell avait forcé son adversaire à toucher.

Le TMO a de nouveau été appelé pour voir si l’Afrique du Sud avait marqué au-delà de l’heure de jeu, le Munster réclamant un en-avant, mais les rediffusions se sont révélées peu concluantes.

Les deux phases suivantes ont d’abord vu le Munster réduit à 14 hommes, lorsque le remplaçant Liam O’Connor a été condamné pour des infractions persistantes de l’équipe après une pénalité de mêlée, puis le puissant score de Notshe après la toute prochaine mêlée.

L’Afrique du Sud forcée pour un deuxième essai, mais a été arrêtée par la suite par la défense inspirée de Munster

Munster a retroussé ses manches et ses chaussettes pour éloigner l’Afrique du Sud de ses 22 pour le reste de la période du carton jaune d’O’Connor, et lorsque le remplaçant de 23 ans, Keynan Knox, a remporté un penalty lors d’une mêlée contre la tête au plus profond de la sienne. 22 avec trois minutes à jouer, la victoire était presque assurée.

Il a laissé Munster contrôler la possession dans la moitié de terrain sud-africaine pour les phases finales, dépassant la barre des 80 minutes pour l’extase dans les tribunes et sur le terrain.

Et après?

Après une saison de lutte au cours de laquelle Munster a perdu cinq de ses sept premiers matches nationaux dans le United Rugby Championship (URC) et a fait face à un catalogue de blessures prématurées, les charges de Rowntree affronteront ensuite les rivaux provinciaux Connacht à Thomond Park le samedi 26 novembre. dans un affrontement incontournable (19h35 GMT).

Après une défaite 19-16 face à l’Irlande au stade Aviva de Dublin samedi dernier, les Springboks affronteront ensuite la France au Stade de France à Paris le samedi 12 novembre, à 20 heures (GMT).

Internationaux d’automne d’Afrique du Sud samedi 5 novembre Irlande 19-16 Afrique du Sud 17h30 jeudi 10 novembre Munster 28-14 Afrique du Sud 19h30 samedi 12 novembre France vs Afrique du Sud 20h samedi 19 novembre Italie vs Afrique du Sud 13h samedi 26 novembre Angleterre vs Afrique du Sud 17h30

Pendant ce temps, l’Irlande d’Andy Farrell accueillera ensuite les Fidji au stade Aviva le samedi 12 novembre, lors d’un coup d’envoi à 13 heures (GMT) pour le deuxième de leurs trois internationaux d’automne cette fenêtre de test.