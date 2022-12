Munster 13 – 18 Toulouse

Matthis Lebel a marqué l’un des deux essais toulousains alors qu’ils ont devancé Munster vers une victoire vitale en Coupe des champions à Thomond Park

Toulouse, quintuple championne d’Europe, a entamé sa campagne de la Coupe des champions 2022/23 de manière idéale, en remportant une victoire serrée 18-13 sur Munster dans un Thomond Park brumeux et glacial.

Ce faisant, Toulouse n’est devenu que le quatrième club à s’être imposé au domicile du rugby de Munster devant un public en Coupe d’Europe, suivant les traces des Leicester Tigers, de l’Ulster et de Clermont Auvergne.

Munster a bénéficié de plus de possession et de territoire dans l’affrontement, mais a eu du mal à dépasser une brillante défense toulousaine, avec un seul essai de Joey Carbery et deux pénalités tout ce qu’ils pouvaient enregistrer à Limerick.

Munster – Essais : Carbery (10), Contres : Carbery (11), Enclos : Carbery (39, 75). Toulouse – Essais : Lebel (23), Tauzin (42). Contre : Ramos (23), Enclos : Ramos (30, 72). Cartons jaunes : Dupont (78).

Toulouse, l’actuel leader du Top 14 en France, a inscrit deux essais dans la victoire grâce au duo de trois arrières Matthis Lebel et Lucas Tauzin, tandis que l’arrière latéral Thomas Ramos a inscrit deux pénalités.

Le demi de mêlée Antoine Dupont – qui avait été initialement suspendu pour ce match en raison de son carton rouge pour la France contre l’Afrique du Sud en novembre, pour voir sa suspension réduite de moitié en appel – a été nommé Joueur du match.

Le Munster de Graham Rowntree voyagera pour affronter les Northampton Saints à Franklin’s Gardens dimanche prochain, dans un affrontement qu’ils doivent maintenant gagner pour avoir des espoirs réalistes de se qualifier pour les huitièmes de finale.

L’affrontement s’est joué dans un épais brouillard à Thomond Park à Limerick qui s’est aggravé au fur et à mesure que le match avançait

Le Munster de Graham Rowntree a bien joué, mais est tombé à la défaite et doit maintenant gagner à Northampton la semaine prochaine

Joué dans un épais brouillard et des conditions très froides, Munster a obtenu un coup de pouce précoce lorsqu’il a avancé pour un penalty dès la première mêlée dans son propre 22 – un moment important étant donné que c’était à ce coup de pied arrêté à partir duquel Munster a été lourdement puni le dernier l’heure à laquelle les équipes se sont rencontrées en quart de finale de Coupe d’Europe la saison dernière

Les hôtes auraient dû faire en sorte que leur premier territoire compte lorsque le deuxième ligne toulousain Emmanuel Meafou a été pénalisé pour ne pas avoir roulé, mais Carbery a frappé le poteau avec un coup de pied qu’il aurait vraiment dû atterrir.

Munster a continué à sonder, attaquant deux alignements dans la moitié de terrain toulousaine, et la prochaine fois que les visiteurs ont été pénalisés à la panne, le capitaine Peter O’Mahony et Carbery ont décidé de donner un coup de pied dans le coin.

Bien que le prochain maul ait eu du mal à se déplacer après l’alignement, Munster a joué à l’extérieur et s’est rapproché du n ° 8 Gavin Coombes sur le ballon rapide de Craig Casey, avant que Carbery ne plonge pour le premier essai à la 10e minute.

Le Munster a réalisé un superbe début de compétition, avec Toulouse en retrait pendant tout le premier quart-temps

Le Munster 10 s’est superbement converti pour une avance de 7-0, et bien que l’équipe locale ait continué à dominer les premières étapes, leur prochaine période de possession s’est terminée lorsque le deuxième ligne Jean Kleyn a frappé.

Toulouse a repris le dessus à la mêlée à la 22e minute quand ils ont obtenu un penalty près de la mi-course – une décision qui leur a permis de gagner du terrain dans le troisième Munster pour la première fois de la compétition, et à partir de laquelle ils ont frappé pour un essai contre la course de jouer.

Formant initialement un maul qui a rugi vers l’avant et s’est effondré pour créer un avantage de pénalité, les arrières toulousains sont ensuite passés à l’action, montrant des mains rapides sur le terrain pour que Lebel sprinte vers l’avant et atterrisse malgré les attentions de Shane Daly.

L’essai de Lebel pour Toulouse est venu contre le cours du jeu, alors qu’ils égalisaient en première mi-temps

Ramos s’est converti exceptionnellement hors de la ligne de touche pour égaliser le jeu, et les visiteurs ont failli frapper à nouveau peu de temps après lorsque Dupont est intervenu et a traversé une superbe pause, seulement pour que l’ailier de Munster Calvin Nash intercepte une passe large.

À la demi-heure, Toulouse a frappé l’avant lorsque la tête tendue Dorian Aldegheri a chacalé pour gagner un penalty à la panne et que Ramos s’est calmement inséré entre les poteaux à 40 mètres.

Un coup de Casey juste à l’extérieur du Toulouse 22 après une pause émouvante de Mike Haley a mis fin à la prochaine chance de Munster, avant que l’arbitre Christophe Ridley ne pénalise à nouveau Munster lors de la panne pour permettre à Toulouse de revenir dans la moitié de terrain des hôtes – Kleyn a été choisi pour sceller.

Thomas Ramos a marqué deux pénalités cruciales avec la botte de Toulouse

Alors que la mi-temps touchait à sa fin, Haley a frappé sur une passe de Carbery sur le Toulouse 22 alors que Munster continuait de ne pas faire compter sa pression sur le tableau de bord avec beaucoup de frustration.

La botte de Carbery a assuré qu’ils se dirigeraient au niveau de la mi-temps, cependant, alors qu’il se recroquevillait dans un brouillard qui s’aggravait pendant 10-10 après que Toulouse ait été à nouveau pénalisé pour ne pas avoir roulé.

Toulouse a fait le début parfait de la seconde mi-temps, car une erreur de Carbery face à une vitesse de ligne défensive rapide et agressive a vu les hôtes contrer et forcer le centre du Munster Antoine Frisch à expulser.

Au large de l’alignement qui a suivi, Dupont a pirouette et s’est déchargé pour l’ailier de remplacement Tauzin pour plonger pour leur deuxième essai.

L’arrière remplaçant toulousain Lucas Tauzin a marqué pour un essai en début de seconde période

Toulouse a été extrêmement chanceux d’éviter une carte d’une certaine description lorsque Thibaud Flament a sorti Haley dans les airs sans s’envoler lui-même, mais l’arbitre Ridley a décrété qu’une décision de pénalité uniquement était suffisante.

Munster a donné un coup de pied dans le coin à cinq points de retard, et bien qu’ils se soient rapprochés et aient forcé un avantage de pénalité près de la ligne d’essai, la prochaine fois qu’ils ont donné un coup de pied dans le coin, Toulouse a rendu le maul injouable et a pu dégager.

Ramos a laissé passer l’occasion d’étendre l’avance à deux points lorsqu’il a frappé un penalty court, mais pendant tout le temps de Munster en possession et les phases dans et autour du Toulouse 22 pendant une grande partie du reste, ils ont eu du mal à dépasser un Toulouse très fort. la défense.

Un penalty de Ramos directement devant les poteaux a donné à Toulouse une avance de huit points dans les 10 dernières minutes, mais Munster a répondu avec un penalty de Carbery à quatre minutes de la fin pour mettre en place une arrivée en tribune.

Dupont a été condamné pour un en-avant intentionnel alors que Munster tentait d’attaquer en profondeur après le redémarrage – l’arbitre Ridley devant être convaincu par TMO Rowan Kitt de produire la carte – mais la concession d’un penalty de Munster à mi-chemin a arrêté toute chance ils avaient de remporter une victoire tardive.