Dans la série la plus récente, Strictly Come Dancing a finalement rejoint le 21e siècle en ayant son premier couple de même sexe dans Katya Jones et Nicola Adams.

Maintenant, nous pourrions être dans un autre moment marquant.

Munroe Bergdorf révèle qu’elle veut être la première candidate transgenre sur Strictly Come Dancing[/caption]

La mannequin et militante transgenre dit qu’elle a toujours voulu faire Strictly[/caption]

La mannequin Munroe Bergdorf dit qu’elle est prête à être la première candidate transgenre de la série BBC1.

Munroe – qui était le modèle transgenre de L’Oréal au Royaume-Uni mais qui a été abandonné quelques semaines après une course – a déclaré: « J’ai toujours dit que Strictly est le seul que j’ai envie de faire. »

S’exprimant sur le podcast Make It Reign, Munroe a clairement indiqué que ce n’était pas quelque chose à se précipiter, ajoutant: «J’ai un plan.

«Je veux faire tout ce que je veux réaliser, alors je peux commencer à faire ces émissions.

Munroe a clairement indiqué que l’émission BBC1 n’était pas quelque chose dans lequel se précipiter[/caption]





« C’est vraiment excitant.

«J’ai l’impression qu’une fois que vous faites partie d’une émission de télé-réalité, le grand public commence à façonner votre récit d’une manière qui est beaucoup plus difficile à façonner pour vous.

«Je ne veux donc pas nécessairement devenir propriété publique de cette manière pour le moment.»

Munroe était un modèle L’Oréal au Royaume-Uni mais a été abandonné en quelques semaines[/caption]

Le premier couple de même sexe de Strictly, Katya Jones et Nicola Adams, a concouru l’année dernière[/caption]