Munna Bhai 3 : le film de Sanjay Dutt et Arshad Warsi mis de côté en raison d’une dispute majeure entre les réalisateurs ?

Sanjay Dutt et Arshad Warsi récemment réunis pour un tournage publicitaire avec le cinéaste Rajkumar Hirani. Le trio, qui avait déjà collaboré pour la franchise de films comiques à succès Munna Bhai, ont laissé leurs fans se demander si c’était pour Munna Bhai 3. Plusieurs utilisateurs de médias sociaux ont également émis l’hypothèse que la collaboration pourrait consister en une apparition spéciale des personnages préférés des fans, Munna Bhai et Circuit, dans le prochain film de Rajkumar Hirani. Dunky. Pendant que les fans attendent avec impatience une mise à jour sur Munna Bhai 3, on rapporte que le film pourrait ne jamais être réalisé. La raison pour laquelle le film a été abandonné serait une conséquence majeure entre les réalisateurs, le réalisateur Rajkumar Hirani et le producteur Vidhu Vinod Chopra.

Voici pourquoi Munna Bhai 3 cela pourrait ne jamais arriver

Sanjay Dutt et Arshad Warsi ont conquis le public avec leurs personnages, Munna Bhai et Circuit dans Rajkumar Hirani. Munna Bhai MBBS (2003). Le film est devenu un énorme succès et a été suivi d’une suite, Lage Raho Munna Bhai (2006). Après le succès des deux films, les réalisateurs ont souhaité réaliser Munna Bhai 3 et le film s’intitulait Munna Bhai Chale Amérique. Le scénario a également été finalisé et la pré-production du film a également commencé, mais le film a ensuite été mis en veilleuse.

Selon un rapport de Temps hindoustan, Munna Bhai 3 pourrait ne jamais être réalisé. « Il y a très moins de chances que le troisième film se produise maintenant en raison des retombées entre Rajkummar Hirani et (le producteur) Vidhu Vinod Chopra », révèle le rapport.

Il a ajouté : « Cela fait plusieurs années qu’ils se sont séparés suite aux allégations #MeToo contre Hirani. En fait, il y avait un film avec un titre provisoire Munna Bhai Chale Amérique, mais cela a été rapidement mis de côté sans aucune raison. Le scénario était finalisé et la pré-production avait également commencé, mais cela n’a pas pu avoir lieu. »

Le partenariat réussi entre Rajkumar Hirani et Vidhu Vinod Chopra

Rajkumar Hirani et Vidhu Vinod Chopra partagent un partenariat de travail fructueux au fil des ans. Le duo a collaboré sur plusieurs films à succès, dont Munna Bhai des films, 3 idiots (2009), PK (2014), et Sanju (2018). Dunky sera le premier projet de réalisation de Rajkumar Hirani qui ne sera pas financé par Vidhu Vinod Chopra.