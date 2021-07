Munmun Dutta NE fait PAS partie de « Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah » ? Le producteur réagit

La sitcom populaire de la télévision indienne « Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah », qui est également l’une des émissions les plus anciennes sur petit écran, fait souvent la une des journaux étant donné que ses personnages sont très appréciés des fans.

Récemment, après l’absence de Munmun Dutt, alias Babita Ji, de la série pendant une période prolongée, certains médias ont suggéré que la célèbre actrice de « TMKOC » avait quitté la série.

Pour les non avertis, le tournage de ‘TMKOC’, tout comme le tournage d’autres émissions, s’était déplacé de Mumbai en raison de la deuxième vague mortelle de coronavirus et des restrictions qui ont été mises en place en conséquence. Le casting d’Emseble s’était déplacé vers Daman pour le tournage mais Munmun Dutta ne faisait pas partie de l’entourage et est resté absent dans les plusieurs épisodes.

Apparemment, Munmun a disparu en tant que Babita Ji de ‘TMKOC’ après qu’il y ait eu une fureur sur les réseaux sociaux à propos de son commentaire de caste.

Maintenant, au milieu des informations selon lesquelles Munmum ne ferait pas partie de l’émission, le producteur de l’émission s’est mobilisé pour purifier l’air.

Ignorant les informations selon lesquelles Munmumn ne fait plus partie de ‘Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah’, la maison de production de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, Neela Film Productions Pvt Ltd, propriété d’Asitt Kumar Modi, a déclaré à ETimes que l’actrice faisait toujours partie du ‘TMKOC’. famille. Il a déclaré: « Munmun Dutta continue de faire partie de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah en tant que Babita ji. Toutes les rumeurs selon lesquelles elle aurait quitté la série sont sans fondement et incorrectes. »

Apparemment, aucun scénario la mettant en scène n’a été présenté récemment et Munmun ne tournait donc pas pour la série.

Pour les non-initiés, plusieurs FIR ont été déposées contre Munmun Dutta plus tôt cette année et l’actrice a été condamnée en vertu de diverses sections, notamment 3 (1) (u) de la loi SC-ST POA, section 295 (A) (actes délibérés et malveillants, destinés outrager les sentiments religieux de toute classe en insultant sa religion ou ses croyances religieuses) et l’article 3 de la loi sur la prévention des atrocités contre SC/ST pour avoir prétendument utilisé une insulte de caste dans l’une de ses vidéos sur les réseaux sociaux.