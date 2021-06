Munmun Dutta exhibe ses jambes parfaitement toniques dans une robe bleue rayée ! – Voir photo | Nouvelles des gens

New Delhi: L’actrice Munmun Dutta, connue pour avoir joué le rôle de Babita Iyer dans la sitcom Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah, a récemment traité ses abonnés Instagram avec une superbe photo de retour dans laquelle elle avait ses longues mèches.

Jeudi (17 juin), Dutta a posté une photo sur laquelle on la voyait enfiler une robe chemise à rayures bleues et des talons dorés. L’actrice était adossée à une table et posait pour la caméra, affichant ses longues jambes.

Découvrez son dernier post:

Le 10 mai, les utilisateurs de Twitter s’étaient indignés à propos de la vidéo YouTube de l’actrice dans laquelle elle avait utilisé une « insulte de caste ». Un FIR en vertu de la loi SC/ST (Prévention des atrocités) a été déposé contre l’acteur.

Plus tard, Munmun s’est tournée vers les médias sociaux pour présenter des excuses et a affirmé qu’elle ne connaissait pas le sens offensant du mot. Elle a blâmé la «barrière de la langue» comme cause

Récemment, l’actrice a été réprimandée par un banc de la Cour suprême pour avoir utilisé une « insulte de caste » dans l’une de ses vidéos YouTube.

« Ce que vous avez dit peut équivaloir à jeter le discrédit sur toute une communauté », a déclaré vendredi 18 juin un banc de la Cour suprême, selon un rapport de l’IANS.

La Cour suprême a accepté de suspendre la procédure dans les FIR déposées par le militant des droits des Dalits et avocat à Haryana’s Hisar le 13 mai. La FIR a été déposée en vertu de la loi sur les castes et tribus répertoriées (prévention des atrocités) pour avoir prétendument humilié la communauté.

(Avec entrées IANS)