Munmun Dutta alias Babita reçoit la meilleure surprise d’anniversaire du casting de Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah ; les fans posent des questions sur Jethalal

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah est l’émission télévisée la plus ancienne. C’est la seule série humoristique qui a résisté jusqu’à présent. Il a un fan fou qui le suit. Malgré tant de commentaires négatifs et de controverses, l’amour pour la série ne s’en remet pas. Les TRP du show sont toujours aussi étonnants. Chaque personnage de la série a une base de fans distincte. Que ce soit Jethalal, Daya, Babita ou encore Bhailu, tout le monde est aimé.

Pendant que Daya n’est pas dans la série, les gens aiment regarder Jethalal et son engouement pour Babita ji. Dilip Joshi et Munmun Dutta ont une excellente alchimie comme Jetha et Babita. Même si peu de gens aiment encore regarder les scènes du duo.

Munmun Dutta fête son anniversaire sur le plateau de TMKOC

Munmun Dutta alias Babita ji fête son anniversaire aujourd’hui. Elle travaille sur les décors aujourd’hui et son équipe a donc fêté son anniversaire de la meilleure façon possible.

Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah l’acteur Sachin Shroff, Nirmal Soni, Sunayana Fozdar, Kush Shah et d’autres ont célébré l’anniversaire de Munmun Dutta sur les plateaux. Munmun a partagé une vidéo de ses célébrations d’anniversaire depuis les plateaux de tournage de la série.

Dans la vidéo, on voit Munmun sauter et venir couper son gâteau d’anniversaire. Elle demande au DJ de jouer « célébrons ce moment ». Elle a ensuite vu dire « Principal apni préféré hu ». Elle coupe le gâteau et l’excitation sur ses visages révèle tout.

Partageant la vidéo, Munmun a écrit : « Et c’est comme ça que j’ai commencé mon anniversaire ! Merci à mon équipe qui m’a fait faire quelque chose que j’aime rarement faire et qui coupe un gâteau sur le plateau. Merci à toutes mes merveilleuses personnes sur le plateau pour avoir été présent et apporter mon anniversaire et faire partie de cette petite célébration J’ai manqué à tous ceux qui ne tournaient pas aujourd’hui. (fête abhi baaki hai) Enfin, je suis reconnaissant pour cette vie, reconnaissant d’être en bonne santé, heureux, vivant et prospère. Béni et humilié Et oui, Main Bilkul Apni Favorite Hoon #birthday #munmundutta #birthdaygirl #celebration #happybirthdaytome »

Voir la vidéo de Munmun Dutta ici :

Alors que tout le monde était vu dans la vidéo, les fans ont manqué Dilip Joshi alias Jethalal. Dans la section commentaires, les fans n’arrêtaient pas de lui demander comment elle pouvait oublier Jetha ji. Certains d’entre eux ont demandé quel cadeau Jethalal lui avait offert.

Parlant des controverses, Shailesh Lodha, qui a quitté la série, a récemment révélé la véritable raison de son départ de la série. Il a dit que c’était pour son respect de soi et a affirmé que le comportement d’Asit Kumarr Modi à son égard était intolérable.