Munawar Faruqui se souvient d’avoir eu des pensées suicidaires, dit “c’est effrayant” quand les gens au pouvoir vous menacent

Le gagnant de la saison 1 de Lock Upp, Munawar Faruqui, qui est un humoriste populaire, a parlé de ses expériences de vie dans sa récente interview. L’humoriste a dit qu’il voulait parfois se punir.

Dans une récente interview avec Siddharth Kannan, Munawar a déclaré : « Parfois, je ne veux pas que les choses se passent bien. Quand les choses vont bien, je veux que ça se passe mal. Et je ne comprends pas cela, mais parfois j’ai l’impression d’être en colère contre moi-même et de me punir. Une fois, j’ai dit “Je suis célèbre mais éloigné de moi-même”. Parfois, je me sens tellement coupable que je veux tout arrêter.

Munawar a parlé des menaces qu’il a reçues des gens puissants, il a dit : « Si vous ne travaillez pas, c’est votre vie. C’est comme ‘pourquoi cela arrive’. Le gagne-pain de 25 à 30 personnes dépend de moi. Rien ne me dérange légalement, il n’y a pas de problèmes juridiques, j’ai des certificats de censure et tout. C’est une question de sécurité. Quand des gens au pouvoir, des élus vous menacent, ça fait peur. Il ne s’agit pas de moi, j’ai des videurs, une protection policière et tout. Mais je ne veux pas que mon public souffre. Pourquoi devrais-je mettre mon public en danger ? » Je suis assez talentueux pour gagner Rs 30 000 par mois, ce qui est suffisant pour un homme ordinaire. Ce n’est jamais une question d’argent, mais mon public l’est toujours, c’est ma priorité qui se moque de mes blagues. Je viens pour eux, je meurs d’envie de monter sur scène pour mon public.

Pour les non-initiés, le récent spectacle du comédien a été annulé après que le Vishwa Hindu Parishad (VHP) s’y soit opposé le 25 août, demandant l’annulation dans une lettre adressée au commissaire de police de Delhi, Sanjay Arora.

L’humoriste a admis avoir eu des pensées suicidaires lorsque l’animateur populaire Siddharth Kannan lui a posé la même question et Munawar a ajouté : “Ce corps a été donné par Dieu. Dans l’Islam, beaucoup de choses sont ‘haram’ (péché) parce qu’elles nuisent à votre corps, comme les tatouages ​​et la cigarette. Mettre fin à l’existence de ce corps est considéré comme le plus grand péché. Et je ressens vraiment cela à propos de ma mère, pourquoi a-t-elle fait cela? Une femme si intelligente, pourquoi a-t-elle fait cela en sachant que c’est un péché? C’est dit que les personnes faibles font cela, mais ces 3-4 dernières années, j’ai réalisé que seules les personnes très fortes peuvent le faire.”

LIRE | Munawar Faruqui dit qu’il ne trollera jamais Shah Rukh Khan et exprime le désir de travailler avec Alia Bhatt

Munawar s’est ensuite rappelé que ses mains avaient tremblé pendant deux à trois jours après avoir entendu parler de la mort de Sushant Singh Rajput alors qu’il continuait : “Quand j’ai entendu parler de Sushant Singh Rajput, 2-3 din tak haath kaanp rahe le (mes mains étaient tremblant pendant 2-3 jours). Même aujourd’hui, quand j’entends des nouvelles comme ça, ou que je finis par en plaisanter moi-même, après une minute, j’y retourne. Et je réalise ce que cela prend. Lorsque ces pensées ont commencé à me venir à l’esprit, la première chose qui m’a arrêté était que Dieu ne le permet pas, et la seconde est que vous commencez à voir des visages. Quand ils entendront cette nouvelle, quelle sera leur première réaction ? Ruk jaa, mat kar (arrête, ne fais pas ça) .”

Après Lock Upp, Munawar était censé faire partie du Khatron Ke Khiladi 12 hébergé par Rohit Shetty, mais il a reculé en disant qu’il avait besoin de temps seul.