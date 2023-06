Humoriste et gagnant de la téléréalité, Munawar Faruqui fait actuellement la une des journaux pour son premier album Madari. Le dernier album a même établi Munawar en tant que chanteur et il s’est fait une place sur la scène musicale indienne. Munawar se prépare maintenant pour sa toute première performance en tant que chanteur lors d’un événement à venir à Mumbai.

Il s’agit de la toute première performance unique du musicien où il chantera des chansons de Madar pour le public et les autres créateurs, c’est déjà devenu d’autant plus spécial. L’événement aura lieu aujourd’hui, mercredi 21 juin, à Dublin Square, Phoneix Marketcity, Kurla, Mumbai. Le concert de Munawar aura lieu à l’occasion de la Journée mondiale de la musique dans le monde entier.

Parlant de sa prochaine performance, Munawar a déclaré: «Il y a toujours une première fois à tout et ce sera ma première performance en tant que chanteur qui coïncide heureusement avec l’occasion de la Journée mondiale de la musique. L’énergie et le zeste derrière chacune de mes performances seront toujours les mêmes et c’est un moment très spécial pour moi que je veux chérir pour toujours. J’ai hâte d’interpréter quelques morceaux de mon album Madari et j’espère que le public l’appréciera.





En parlant de son album, En association avec Warner Music India, Madari est écrit par Munawar. L’album principal contient un total de 8 chansons qui ont impressionné ses fans. L’année dernière, Munawar est devenu le gagnant de l’émission de téléréalité hébergée par Kangana Ranaut Lock Upp. Après Lock Upp, il a été rapporté que Munawar avait également été approché pour l’émission de téléréalité en cours de Salman Khan, Bigg Boss OTT 2. Cependant, selon quelques médias, Munawar a rejeté la proposition, car il souhaitait participer à la version télévisée de l’émission. .