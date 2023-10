Munawar Faruqui crie sur Khanzaadi alias Firoza Khan, les internautes disent « sab camera ke bhookhe hain »

Munawar Faruqui et Khanzaadi alias Firoza Khan sont vus dans un combat intense dans la dernière promo de Bigg Boss 17.

Bigg Boss 17, la dernière saison de l’émission de téléréalité controversée a débuté en trombe le dimanche 15 octobre avec une grande première au cours de laquelle Salman Khan a présenté les dix-sept candidats.

La dernière promo de Bigg Boss 17 montre le comédien Munawar Faruqui criant après le rappeur Khanzaadi alias Firoza Khan. Leur combat intense a ébranlé tout le monde dans la maison. La vidéo, partagée par Colors sur ses réseaux sociaux, devient désormais virale sur Internet.

Le clip commence avec Firoza exprimant son mécontentement face au fait que Munawar l’ait qualifiée de négative. Lorsque le comédien vient vers elle pour discuter du problème, elle semble adopter une attitude qui met Munawar en colère et lui crie d’aller ailleurs. Ses fans le défendent dans la section commentaires, tandis que certains disent également que tout cela est pour la caméra.

Munawar entre dans Bigg Boss 17 après avoir remporté la première saison de Lock Upp l’année dernière. L’émission animée par Kangana Ranaut avait un thème similaire à celui de Bigg Boss avec dix-neuf candidats, dont Payal Rohatgi, Saisha Shinde, Shivam Sharma, Sara Khan, Poonam Pandey, Nisha Rawal et d’autres, enfermés dans une prison.

D’autre part, Khanzaadi a été vue pour la dernière fois dans la deuxième saison de la téléréalité basée sur le rap MTV Hustle en 2022. Elle et trois autres candidats ont été éliminés au cours des quatre premiers épisodes. Selon certaines rumeurs, Khanzaadi serait en couple avec Jad Hadid, le mannequin libanais qui était l’un des concurrents les plus célèbres de Bigg Boss OTT 2 plus tôt cette année.





Outre Munawar et Khanzaadi, les autres candidats enfermés dans Bigg Boss 17 sont Ankita Lokhande et Vicky Jain, Neil Bhatt et Aishwarya Sharma, l’ex-couple Isha Malviya et Abhishek Kumar, Jigna Vora, Mannara Chopra, Rinku Dhawan, Arun Mahashetty, Sana. Raees Khan, Navid Sole, Soniya Bansal, UK07 Rider alias Anurag Dobhal et Sunny Arya.

LIRE | L’actrice de télévision la mieux payée révèle qu’elle a été confrontée à un casting dans l’industrie cinématographique : « Vous êtes considérée comme un échec… »