Munarq construit la maison majorquine « Ca na Pau » à partir de blocs de terre crue

Vivre à la campagne à Majorque

Le dernier projet résidentiel du studio d’architecture Munarq, Ca na Pau, est situé dans le paysage rural de Binissalem, Majorque. Ce contemporain maisonconstruit à partir de Terres’inspire des méthodes de construction traditionnelles majorquines tout en adoptant des principes modernes de durabilité. Grâce à la sélection rigoureuse des matériaux et à l’intégration d’éléments naturels, Ca na Pau reflète un équilibre harmonieux entre l’architecture et son environnement.

Ca na Pau a été conçue pour incarner l’expérience de la vie à la campagne, qui expose les résidents aux espaces ouverts et aux éléments naturels. Pour y parvenir, la maison s’articule autour d’un patio central dont la surface reflète celle de la maison principale. Ce patio sert d’espace de transition entre l’intérieur et l’extérieur, offrant un espace protégé mais ouvert pour la détente et l’interaction sociale. La conception facilite une relation dynamique entre les environnements intérieurs et extérieurs, avec des ouvertures judicieusement placées qui encadrent les vues du paysage et permettent à la lumière naturelle d’inonder l’espace. Le résultat est une structure qui favorise la communauté tout en offrant des moments de solitude, capturant l’essence de la vie rurale.

images © Ricard Lopez

Munarq intègre des matériaux en terre

Dans la construction de Ca na Pau, le architectes Les maisons de Munarq sont fortement influencées par l’utilisation de matériaux locaux et durables. La maison est principalement construite à partir de terre, de chaux et de pierre, qui s’intègrent parfaitement à l’environnement. Ces matériaux soulignent à la fois le lien de la maison avec le paysage et reflètent un engagement envers des pratiques de construction respectueuses de l’environnement. L’utilisation par Munarq de techniques de construction traditionnelles, telles que l’enduit à la chaux et la construction à base de terre, garantit que la maison maintient l’harmonie avec son environnement tout en réduisant son impact environnemental. Cette combinaison de ressources locales et de méthodes durables met en valeur l’équilibre entre l’artisanat humain et le monde naturel.

La conception forme un ensemble d’espaces offrant différents niveaux de protection contre les éléments. Ces zones semi-fermées créent un environnement abrité, offrant un refuge contre le soleil intense et le vent du champ ouvert. Malgré la conception protectrice, les espaces dans la structure offrent des vues étendues sur le paysage, maintenant un lien avec l’extérieur. Cette disposition spatiale favorise un sentiment d’intimité et d’enfermement tout en permettant une flexibilité dans la façon dont l’espace est utilisé. Qu’il s’agisse de se réunir avec des amis ou de profiter d’un moment de solitude, l’agencement encourage une variété d’activités dans un cadre confortable et adaptable.



Ca na Pau embrasse l’ouverture de la vie rurale, centrée autour d’un grand patio extérieur

ca na pau : une oasis architecturale

Munarq qualifie Ca na Pau d’« oasis architecturale », un lieu de répit et de refuge. Ce concept va au-delà de la conception physique, représentant la maison comme un abri qui offre un soulagement face aux défis de la vie quotidienne. La présence de végétation et d’eau dans le patio contribue à cette atmosphère d’oasis, renforçant l’idée de la maison comme un refuge. Malgré son ouverture sur l’extérieur, la maison conserve un sentiment d’intimité et de vie privée, évoquant le souvenir des anciennes maisons majorquines patinées par le temps. Cette juxtaposition entre espaces publics et privés crée un environnement de vie dynamique, où les résidents peuvent interagir avec le paysage tout en profitant d’un sentiment d’isolement.

L’une des caractéristiques les plus distinctives de Ca na Pau est l’utilisation de murs de lestage, une méthode de construction traditionnelle originaire de Majorque. Les murs de lestage sont constitués d’un mélange de terre, de chaux et d’agrégats de différentes tailles, formant des structures épaisses et durables qui offrent une excellente isolation. Ces murs offrent non seulement une protection contre les éléments, mais favorisent également la durabilité en utilisant des ressources disponibles localement. Les murs extérieurs de la maison sont construits selon cette technique, avec une couche supplémentaire d’isolant en fibre de bois et des briques en céramique locales pour une meilleure performance thermique. Une membrane de diffusion ouverte entre les couches garantit que la structure reste respirante, empêchant l’accumulation d’humidité et améliorant la longévité du bâtiment.



la maison est construite à partir de matériaux locaux comme la terre, la chaux et la pierre

À l’intérieur, les murs sont recouverts d’un mélange de terre et de chaux, créant un environnement hygrothermique favorable. Ce plâtre traditionnel améliore l’efficacité énergétique de la maison en régulant les niveaux d’humidité et en maintenant un climat intérieur stable. L’utilisation de plâtre de terre s’inscrit également dans une démarche de construction durable, car elle s’appuie sur des matériaux naturels qui contribuent à la fois au confort et à la durabilité de la maison. En utilisant ces matériaux, Munarq s’assure que Ca na Pau reste responsable sur le plan environnemental tout en offrant un espace de vie sain et agréable. Le plâtre améliore également les performances thermiques du bâtiment, réduisant la consommation d’énergie et améliorant l’environnement intérieur global.

Le toit de Ca na Pau est isolé à l’aide de blocs de paille, une alternative durable aux matériaux synthétiques. Ces blocs de paille sont placés entre des poutres en bois lamellé-collé, formant une couche isolante dense qui offre des performances thermiques supérieures aux méthodes d’isolation traditionnelles. En utilisant la paille, les architectes améliorent non seulement l’efficacité énergétique du bâtiment, mais réduisent également sa dépendance aux ressources non renouvelables. La paille, en tant que matériau naturel, améliore la respirabilité du bâtiment, contribuant à réguler l’humidité et à maintenir un climat intérieur sain. Cette approche soutient la durabilité globale de la résidence, renforçant l’engagement de Munarq en faveur de pratiques de construction respectueuses de l’environnement.



la structure maintient une connexion ouverte avec le paysage grâce à des espaces soigneusement placés



l’eau et la végétation se combinent pour créer un sanctuaire paisible propice à la détente et à la réflexion