MUN vs RS Dream11 Predictions, UEFA Europa League 2020-21 Manchester United vs Real Sociedad Playing XI, Football Fantasy Conseils

À moins d’un miracle complet, Manchester United cherchera à déambuler dans les 16 derniers de la Ligue Europa où ils affronteront la Real Sociedad à Old Trafford pour le match retour de leur dernière bataille de 32 ans. United a une fiche de 4-0 par rapport au match aller de la semaine dernière et ils sont presque certains de passer au tour suivant avec un minimum de tracas, même si nous voyons de nouveaux joueurs dans le onze de départ. Ils ont été bons ce week-end en Premier League où ils ont surclassé Newcastle United 3-1, avec Fernandes, Rashford et James à nouveau sur la feuille de pointage.

La Real Sociedad, en revanche, a magnifiquement répondu après sa déroute pour remporter le match 4-0 contre Alaves à l’Anoeta en Liga. Cependant, ils devront être à leur meilleur dans ce match s’ils doivent même rester à flot dans la compétition.

Le match UEFA Europa League 2020-21 Manchester United vs Real Sociedad débutera à 01h30 IST.

MUN vs RS UEFA Europa League 2020-21, Manchester United vs Real Sociedad: diffusion en direct

Le match Manchester United vs Real Sociedad sera diffusé sur le réseau Sony Sports. Les téléspectateurs peuvent également diffuser en direct sur l’application Sony LIV.

MUN vs RS UEFA Europa League 2020-21, Manchester United vs Real Sociedad: Détails du match

Vendredi 25 février – 01h30, heure normale de l’Inde (IST) à Old Trafford.

UEFA Europa League 2020-21, équipe MUN vs RS Dream11 pour Manchester United vs Real Sociedad

Capitaine: Anthony Martial

Vice capitaine: Mikel Oyarzabal

Gardien de but: Dean Henderson

Défenseurs: Mason Greenwood, Juan Mata, Andoni Gorosabell, Igor Zubeldia

Milieux de terrain: Rafa Silva, Adel Taarabt, Asier Illaramendi, David Silva

Grévistes: Anthony Martial, Mikel Oyarzabal

MUN vs RS, UEFA Europa League 2020-21 Manchester United composition de départ possible contre la Real Sociedad: Dean Henderson; Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly, Victor Lindelof, Alex Telles; Nemanja Matic, Scott McTominay; Mason Greenwood, Juan Mata, Daniel James; Anthony Martial

MUN vs RS, UEFA Europa League 2020-21 Real Sociedad possible de départ contre Manchester United: Alex Remiro; Andoni Gorosabell, Igor Zubeldia, Modibo Sagnan, Nacho Monreal; Mikel Merino, Asier Illaramendi, David Silva; Adnan Januzaj, Alexander Isak, Mikel Oyarzabal