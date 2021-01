Manchester United accueillera Aston Villa vendredi soir et cherchera à étendre son record invaincu en Premier League à 10 matches. Aston Villa, d’un autre côté, se dirigera vers Old Trafford et ils sauront qu’une victoire les amènera à moins d’un point de leurs adversaires placés en deuxième position sur le tableau des points.

Lors de 25 rencontres précédentes entre les deux équipes, Manchester United a l’avantage car il a remporté 19 matchs, mais en a perdu un et fait match nul cinq.

Ces deux équipes ont verrouillé les cornes en juillet 2020 en Premier League anglaise et Manchester United a battu Aston Villa 3-0.

Manchester United doit faire face à un certain nombre de problèmes de blessures – à l’arrière, ils devront faire face à l’absence de l’arrière central Victor Lindelof. L’arrière central Phil Jones et le défenseur argentin Marcos Rojo sont également exclus en raison de blessures.

Pour Aston Villa, Trezeguet, Wesley Moraes est sorti blessé et il y a des doutes sur la disponibilité de Ross Barkley.

MUN vs AVL Premier League, équipe Dream11 pour Manchester United vs Aston Villa

MUN vs AVL Premier League, Dream11 Team pour Manchester United vs Aston Villa capitaine: Marcus Rashford

MUN vs AVL Premier League, équipe Dream11 pour Manchester United vs vice-capitaine Aston Villa: Anwar El Ghazi

MUN vs AVL Premier League, équipe Dream11 pour Manchester United vs gardien de but Aston Villa: David de Gea

MUN vs AVL Premier League, équipe Dream11 pour les défenseurs Manchester United vs Aston Villa: Eric Bailly, Harry Maguire, Matty Cash, Ezri Konsa

MUN vs AVL Premier League, équipe Dream11 pour les milieux de terrain Manchester United vs Aston Villa: Fred, Scott McTominay, Douglas Luiz et John McGinn

MUN vs AVL Premier League, équipe Dream11 pour les attaquants de Manchester United vs Aston Villa: Marcus Rashford, Anwar El Ghazi

MUN vs AVL Premier League, Dream11 Manchester United alignement probable contre Aston Villa: David de Gea, Aaron Wan-Bissaka, Eric Bailly, Harry Maguire, Luke Shaw, Fred, Scott McTominay, Bruno Fernandes, Mason Greenwood, Anthony Martial, Marcus Rashford

MUN vs AVL Premier League, alignement probable de Dream11 Aston Villa contre Manchester United: Emiliano Martinez, Matty Cash, Ezri Konsa, Tyrone Mings, Matt Targett, Douglas Luiz, John McGinn, Jack Grealish, Bertrand Traore, Ollie Watkins, Anwar El Ghazi