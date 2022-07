Mumbaikars faisant sécher des vêtements à l’intérieur du train local est Peak Desi ‘Jugaad’

Secouer la mousson pourrait apporter un soulagement à plusieurs villes, cependant, cela fait vraiment des ravages sur les Mumbaikars. Alors que la capitale financière du pays est continuellement confrontée à de fortes pluies, ces derniers jours, les citoyens sont souvent confrontés à des problèmes tels que l’engorgement de l’eau et l’incapacité de sortir de la maison. Mais il semble que les Mumbaikars aient été particulièrement touchés par le fait de ne pas pouvoir sécher leurs vêtements, cependant, ils ont trouvé une issue. Alors que nous, les Indiens, sommes imbattables en matière de jugaad, il semble que les Mumbaikars aient une longueur d’avance sur les autres. Vous vous demandez pourquoi? C’est parce que maintenant les gens ont commencé à sécher les vêtements dans les trains locaux.

Oui, tu l’as bien lu. Une vidéo, qui fait beaucoup de bruit sur Internet, montre quelques vêtements suspendus et en train de sécher à l’intérieur d’un train local. Publié par une page Instagram appelée Dadar Mumbaikar, a amusé les internautes. Bien que l’on ne sache pas quand la vidéo a été enregistrée, elle a été partagée sur Instagram il y a environ trois jours. Tout en partageant le court clip, l’utilisateur a écrit dans la légende en marathi, “Cela ne peut arriver que dans notre Mumbai.” La vidéo montre un châle, une serviette et une dupatta accrochée à la tige du train local, qui est destinée aux navetteurs pour maintenir et maintenir l’équilibre.

En regardant la vidéo, il semble que le scénario soit très courant pour les navetteurs quotidiens. Cependant, la vidéo a laissé les internautes en scission. Le clip est réalisé avec une musique de fond du dernier film à succès Vikram intitulé Once Upon a Time. Fait intéressant, ce n’est pas la première fois que les gens ont essayé cette stratégie.

Plus tôt, en 2018, quelque chose de similaire a été observé. Alisha, une utilisatrice de Twitter et une utilisatrice du train local, a tweeté deux photos le 10 juillet 2018, dans lesquelles on peut voir des vêtements suspendus à l’intérieur du train local. En publiant les photos, Alisha a écrit dans la légende : « Une façon plus conventionnelle de sécher vos vêtements par ce temps… Les habitants de Mumbai… Un moment made in India.

Une manière plus conventionnelle de sécher ses vêtements par ce temps…

Les habitants de Bombay… Un moment made in India #MumbaiRains #mumbailocal #MumbaiCrumbling #RedFM pic.twitter.com/GKBrECZs1u – Alisha (@alishacool23) 10 juillet 2018

La photo révèle trois saris suspendus, tandis que le compartiment est rempli de navetteurs.

