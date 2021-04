Une femme à la recherche de ventilateurs et de plasma pour les membres de sa famille infectés par Covid-19 a dû subir du harcèlement sexuel et des photos de bite non sollicitées après avoir partagé son numéro sur Twitter. L’incident s’est produit la semaine dernière, alors même que la deuxième vague de Covid-19 rendait l’infrastructure de santé de l’Inde inadéquate dans plusieurs États. Avec un nombre croissant de cas de Covid-19, les patients désespérés et leurs familles se sont tournés vers toutes les plateformes de communication, en particulier les réseaux sociaux, pour trouver des lits d’hôpitaux, des ventilateurs, des bouteilles d’oxygène et des médicaments comme Remdesivir. Shasvathi Siva, résident de Mumbai, était l’un d’entre eux.

La semaine dernière, lorsque le pays a signalé des pics sans précédent dans un certain nombre de cas et de décès de Covid-19, l’un des membres de la famille de Siva est également tombé malade. Siva écrit dans Vice qu’elle n’a ressenti la véritable magnanimité et la gravité de la situation que lorsque la crise a frappé chez elle. Le membre malade de la famille avait besoin d’un respirateur, qui manquait en raison de l’augmentation du nombre de cas. C’est alors que Siva a décidé de se lancer dans les médias sociaux.

«J’ai toujours cru en la puissance d’Internet, et je suis allé de l’avant et j’ai lancé une demande sur Twitter pour demander de l’aide ou des contacts qui pourraient me diriger vers un ventilateur. J’ai été mis en contact avec plusieurs contacts qui m’ont aidé. En environ six heures, nous avons réussi à trouver un ventilateur », a écrit Siva. Mais son calvaire ne s’est pas arrêté là.

L’état du membre de la famille s’est aggravé et en quelques jours, elle a eu besoin d’une thérapie plasmatique pour traiter ses symptômes. Malgré plusieurs applications, réseaux et communautés qui s’efforcent de connecter les donneurs de plasma à ceux qui en ont besoin, la tâche s’est avérée difficile. Siva s’est à nouveau tourné vers les réseaux sociaux pour obtenir de l’aide. «Cette fois, quelques amis se sont mobilisés et ont obtenu quelques comptes influents à publier en mon nom. Bientôt, mon numéro de téléphone portable a été transmis sur certaines histoires et certains tweets. J’ai un peu paniqué quand j’ai vu mon numéro sur certains comptes populaires, mais un ami m’a rassuré que ce serait le moyen le plus simple et le plus rapide de me joindre », a écrit Siva dans Vice.

Suite à la publication virale, Siva a commencé à recevoir plusieurs appels de banques de sang et de plasma et autres. Alors que beaucoup d’entre eux étaient authentiques et serviables, Siva s’est vite rendu compte qu’elle avait commencé à recevoir des appels et des messages d’hommes étranges qui n’avaient pas l’intention de l’aider mais qui appelaient plutôt pour la harceler. L’un des hommes anonymes qui l’a appelée lui a demandé si elle était célibataire. Deux autres hommes l’ont appelée et l’ont complimentée sur sa photo d’affichage.

Je pensais que cela n’empirerait pas, mais depuis ce matin, j’ai reçu (sur WhatsApp) 3 photos de bites et 7 hommes essayant de m’appeler par vidéo en continu. Même en cas d’urgence médicale, les hommes ne pensent qu’à leurs parties génitales. Femmes: JAMAIS, JAMAIS laisser votre numéro dans les forums publics. https://t.co/CAJJKiQmR6 – Shasvathi Siva (@shasvathi) 16 avril 2021

«J’ai continué à recevoir des appels me demandant où je vis, si je vis seule, si je suis célibataire, si je leur parlerais, quel est mon nom complet. Un baiser artificiel sonne », a révélé Siva.

Le lendemain, elle a commencé à recevoir des appels vidéo de plusieurs hommes et ses messages WhatsApp étaient remplis de photos de bites non sollicitées. S’adressant à Twitter, Siva a écrit: «Je pensais que ça n’empirerait pas, mais depuis ce matin, j’ai reçu (sur WhatsApp) 3 photos de bites, et 7 hommes essayant de m’appeler par vidéo en continu. Même en cas d’urgence médicale, les hommes ne pensent qu’avec leurs organes génitaux », a-t-elle écrit. Siva a en outre averti les femmes de « NE JAMAIS, JAMAIS laisser votre numéro dans les forums publics ».

L’incident reflète la misogynie et le manque d’empathie qui semblent prévaloir dans le pays, même au milieu de la pire crise sanitaire que le pays ait jamais connue. Dans le Maharashtra, la situation est désastreuse, l’État ayant enregistré 62 097 au cours des vingt dernières heures, poursuivant sa série de pics quotidiens. L’État a également enregistré 512 décès, le plus élevé en une seule journée depuis mars de l’année dernière.

