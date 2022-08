Mumbai Rains Memes inonde Twitter alors que la ville est témoin des pluies nocturnes

Mumbai a connu des pluies nocturnes et Twitter a été inondé de mèmes et de blagues. Desi Twitter est en quelque sorte toujours enthousiasmé par les pluies; c’est peut-être leur façon de gérer les mauvaises routes, l’engorgement et les inondations dans les pires scénarios. Dans le Maharashtra, Mumbai et Thane sont en alerte orange pour aujourd’hui tandis que Palghar, Raigad, Nashik et Pune sont en alerte rouge en raison de la possibilité de fortes et extrêmement fortes pluies. Un avertissement a également été lancé aux pêcheurs par l’IMD.

La pluie de Mumbai a amené les gens à ressentir toutes sortes de choses sur Twitter. Alors que certaines personnes publient des articles sur les difficultés rencontrées pour atteindre leurs fonctions au milieu des pluies torrentielles, d’autres partagent des photos et des vidéos de routes détrempées. D’autres ont posté des photos d’eux-mêmes en train de passer une bonne matinée avec du chai et du samosa. La dualité des pluies de Mumbai en dit certainement long sur la société en général.

Moy. Mumbaikar en route pour son bureau aujourd’hui :#MumbaiRains pic.twitter.com/0fX1BTIbMt — Andy (@iamandy1987) 9 août 2022

Mumbaikars arrivant au bureau à temps et montrant l’exemple pendant #MumbaiRains pic.twitter.com/rG42BNjXIg — Godman Chikna (@Madan_Chikna) 9 août 2022

Mumbaikar essayant d’atteindre le bureau avant que le patron ne soit comme… 😂😅#MumbaiRains #MumbaiWeather pic.twitter.com/YguN29dK8A — Priyanka Banubakode ↗️ (@PriyaBanubakode) 9 août 2022

Chai et Pluies !! Matinée parfaite 🌞 #MumbaiRains pic.twitter.com/1F5b1VTpGz — Disha Shah (@sdisha44) 9 août 2022

Le service météorologique a émis des alertes rouges et oranges pour certaines parties de la région de Vidarbha, dans le Maharashtra, avertissant de pluies abondantes à très abondantes pour les cinq prochains jours, a déclaré lundi un responsable. Le centre météorologique régional de Nagpur a prévu des pluies abondantes à très abondantes avec des averses extrêmement abondantes dans certaines parties de Gadchiroli, Chandrapur et Gondia lundi et mardi, a déclaré le responsable.

De même, des pluies abondantes à très abondantes sont très probables à un ou deux endroits dans les districts de Gondia, Nagpur, Wardha, Washim et Yavatmal de Vidarbha avec une alerte orange du lundi au mercredi, a déclaré le responsable. Des pluies abondantes à très abondantes ainsi que des orages et des éclairs pourraient survenir à un ou deux endroits dans les districts de Nagpur, Bhandara, Akola, Buldhana, Washim, Amravati, Yavatmal et Wardha de Vidarbha au cours des cinq prochains jours, a-t-il déclaré.

