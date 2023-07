Mumbai possède l’un des meilleurs aéroports internationaux au monde : enquête

L’aéroport de Mumbai s’est assuré la quatrième position dans une enquête auprès des lecteurs sur les aéroports internationaux réalisée par un magazine de voyage basé aux États-Unis.

L’aéroport international de Chhatrapati Shivaji Maharaj (CSMIA) est le seul aéroport indien à faire partie des aéroports internationaux préférés des lecteurs de Travel + Leisure cette année.

La liste a évalué les aéroports en fonction de leur accès, de leur enregistrement et de leur sécurité, de leurs restaurants et bars, de leurs boutiques et de leur design.

« Cette reconnaissance souligne l’engagement inébranlable de CSMIA à offrir constamment une expérience de voyage exceptionnelle aux passagers ainsi qu’une hospitalité de classe mondiale. CSMIA a laissé une impression durable sur les voyageurs, gagnant sa place bien méritée sur cette liste estimée », a déclaré un communiqué officiel de Mumbai. aéroport.

L’aéroport de Mumbai offre des expériences qui redéfinissent le transport aérien moderne, a-t-il déclaré, ajoutant qu’il présente et présente également la culture indienne aux passagers.

« La CSMIA accueille désormais les voyageurs qui souhaitent des escales plus longues, car elle s’efforce de tirer le meilleur parti des nombreux équipements mis à leur disposition », a-t-il déclaré.

Travel + Leisure mène l’enquête chaque année pour l’enquête World’s Best Awards et sollicite l’opinion de ses lecteurs sur les meilleurs hôtels, centres de villégiature, spas, bateaux de croisière, compagnies aériennes et plus encore.

L’enquête a été complétée par environ 1 65 000 lecteurs du magazine cette année, selon le communiqué.