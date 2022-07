Mumbai Khiladis lance le programme Kho Kho Grassroots à Pune

Mumbai Khiladis, qui devrait participer au premier Ultimate Kho-Kho à partir du 14 août, a lancé samedi son programme unique de sensibilisation scolaire.

L’objectif du programme de sensibilisation scolaire est d’éduquer les joueurs et de les inspirer à adopter le Kho-Kho en tant que sport et d’aider à inculquer une habitude sportive aux écoliers.

CWG 2022 – COUVERTURE COMPLÈTE | EN PROFONDEUR | FOCUS INDE | HORS TERRAIN | EN PHOTOS | DÉCOMPTE DES MÉDAILLES

Le programme de sensibilisation de l’école Mumbai Khiladis s’est déroulé à la New English School Ramanbaug, où les enfants de la 5e à la 10e année se sont joints. et Nav Maharashtra ont également participé au programme.

Madhukar Shree, PDG, Mumbai Khiladis, Rajendra Sapte, entraîneur-chef, Shobhi R, entraîneur adjoint, Vaibhav Patil, physiothérapeute en chef et Sandeep Narawade, l’entraîneur de force et de conditionnement et les joueurs Milind Kupre, Vijay Hazare, Gajanan Shengal, Shreejesh et Rohit Verma de Les entraîneurs et le personnel de jeu de Mumbai Khiladis faisaient également partie de l’événement.

Le personnel et les joueurs de Mumbai Khiladis ont non seulement éduqué les joueurs sur le sport, mais ont également expliqué comment l’alimentation, la forme physique et la force mentale sont essentielles à Kho Kho. Cela a également donné aux écoliers l’occasion d’interagir avec des joueurs professionnels de Kho Kho de l’équipe et de participer à une séance de renforcement musculaire et de conditionnement prise par le personnel d’entraîneurs de Mumbai Khiladis qui était présent à l’événement.

Rajendra Sapte, entraîneur-chef de Mumbai Khiladis, a déclaré : « Cela me procure une grande joie de voir ces jeunes esprits participer à notre programme de sensibilisation scolaire. Je suis sûr que beaucoup d’entre eux ont été inspirés pour adopter le Kho-Kho en tant que sport. J’espère que nous avons également pu les aider à mieux comprendre le sport et à mettre en valeur la valeur ajoutée du sport dans la vie d’une personne.

Lisez tous les Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici