Mumbai Khiladis a battu Telugu Yoddhas

Durvesh Salunke et Avik Singha sont devenus les meilleurs joueurs de la victoire de Mumbai Khiladis avec respectivement 14 et 8 points.

Mumbai Khiladis a commencé le match de manière agressive et a pris une avance de 18 points au premier tour, mais Telugu Yoddhas a bien récupéré pour égaliser les scores 26-26 à la fin des premières manches.

Cependant, Salunke a mené Mumbai Khiladis est revenu lorsqu’il a renvoyé trois joueurs, ajoutant sept points alors qu’ils reprenaient la tête avec le score de 50-26.

COUPE D’ASIE 2022 : COUVERTURE COMPLÈTE | HORAIRE | RÉSULTATS

L’une des meilleures équipes défensives de la ligue, Mumbai Khiladis a une fois de plus fait ses preuves lorsque le deuxième groupe, composé d’Abhishek Pathrode, du skipper Vijay Hajare et de Sreejesh S., a passé plus de trois minutes sur le terrain au moment le plus important.

Et puis Gajanan Shengal, entrant dans le lot suivant, est resté invaincu pendant les 2,23 dernières minutes pour assurer une victoire convaincante à Mumbai Khiladis avec un score de 54-46.

Pour Telugu Yoddhas, Avdhut Patil a impressionné avec 10 points.

Plus tôt dans le premier match, le skipper des Gujarat Giants, Ranjan Shetty, a choisi de défendre car ils ont non seulement marqué huit points, mais ont également limité l’opposition à 19 points dans les sept premières minutes du match, grâce à Nilesh Jadhav et Abhinandhan Patil, qui a marqué quatre points. points bonus chacun en passant respectivement 3,06 minutes et 3,03 minutes sur le tapis.

Les Gujarat Giants ont maintenu leur avance au deuxième tour en ajoutant 18 points. Ils ont pris une avance de 26-23 à la mi-manche malgré le fait que le skipper de Chennai Quick Guns, Amit Patil, ait défendu pendant 3,12 minutes.

Das a montré de splendides compétences défensives dans le troisième virage et a marqué six points bonus pour son séjour de 3,42 minutes. Grâce à ses efforts, Chennai Quick Guns pourrait terminer le troisième tour avec seulement 10 points d’avance sur un score de 42-32.

A LIRE AUSSI : BWF Championnats du monde : Satwik Rankireddy et Chirag Shetty signent avec Maiden Bronze

Une fois de plus, Das a écarté le défenseur adverse Mahesh Shinde avec un saut en parachute impressionnant pour donner aux Gujarat Giants une avance gagnante dans le dernier virage crucial avant qu’ils ne complètent la victoire avec le score de 50-44.

Pour Chennai Quick Guns, le capitaine Amit Patil a marqué 10 points.

Chennai Quick Guns cherchera à rebondir lorsqu’ils affronteront les Rajasthan Warriors samedi tandis que les Odisha Juggernauts viseront une place en séries éliminatoires contre Mumbai Khiladis lors de la deuxième rencontre.

Chennai Quick Guns, Gujarat Giants, Mumbai Khiladis, Odisha Juggernauts, Rajasthan Warriors et Telugu Yoddhas sont les six franchises en compétition dans la saison 1 de la toute première ligue Kho Kho basée sur une franchise en Inde.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici