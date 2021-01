Mises à jour en direct ISL 2020-21 Mumbai City FC vs Kerala Blasters: Mumbai City FC, contre Blasters du Kerala, cherchera à reprendre la première place du Super Ligue indienne (ISL) Tableau des points 2020-21 lors du match n ° 44 au GMC Stadium de Bambolim, Goa, samedi. Le Mumbai City FC n’est actuellement qu’à un point du classement ATK Mohun Bagan et une victoire ou un match nul ici les mènera au sommet. D’un autre côté, les Kerala Blasters envisagent leur deuxième victoire de la saison après avoir remporté leur première contre Hyderabad FC lors de leur précédente rencontre. Suivez toutes les mises à jour en direct de Mumbai City FC vs Kerala Blasters sur le blog de News18 Sports. Le 30 décembre, Igor Angulo et le débutant Ishan Pandita ont marqué alors que le FC Goa venait de l’arrière pour remporter une victoire palpitante contre le Hyderabad FC.

Mumbai City est actuellement sur une séquence de six matches sans défaite, avec cinq victoires – leur seule défaite est survenue lors de leur match d’ouverture de la saison contre le NorthEast United FC. Mumbai entre dans le match après une pause de 12 jours. Kerala Blasters, quant à lui, a disputé son match précédent le 27 décembre et a réalisé une performance considérablement améliorée qui leur a valu leur première victoire de la saison.

L’entraîneur-chef du Mumbai City FC, Sergio Lobera, n’était pas très satisfait de la pause de 12 jours et a déclaré: « Une pause de deux semaines est une longue période sans matchs. Quand vous êtes dans une bonne dynamique, ce n’est pas bon d’arrêter. Il vaut mieux continuer à jouer. Mais d’un autre côté, c’est bien d’avoir plus de temps à consacrer à l’entraînement. C’est difficile mais en même temps c’est facile parce que nous avons de bons joueurs. Mais étant donné le choix, je ne préférerais pas faire une longue pause et puis jouez deux matchs en trois jours. «

L’entraîneur-chef des Kerala Blasters, Kibu Vicuna, s’est dit satisfait de la façon dont ses joueurs se sont entraînés et a appelé Mumbai l’une des meilleures équipes de l’ISL. « C’est une bonne équipe avec de très bons joueurs. Ils jouent bien et sont l’une des meilleures équipes de l’ISL. Nous nous améliorons dans les séances d’entraînement et sommes satisfaits de la façon dont nous nous entraînons », a déclaré Vicuna.