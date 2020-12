L’équipe de Sergio Lobera cherchera désormais à maintenir son élan alors qu’elle affrontera une équipe qui a concédé le deuxième plus grand nombre de buts conjoints jusqu’à présent cette saison. Aucune équipe n’a marqué plus (8) ni concédé moins (2). Et contrairement à certaines équipes, Mumbai n’a pas dépendu d’un seul joueur pour les buts. Ils ont déjà eu quatre buteurs différents. Jamshedpur, en revanche, n’a jusqu’à présent qu’une seule victoire cette saison. Ils peuvent cependant être encouragés par le fait que cette victoire est venue contre l’ATK Mohun Bagan, qui était sur une série de trois victoires consécutives avant de tomber à Jamshedpur.

Lobera pense qu’il y a un long chemin à parcourir pour son équipe. « Nous devons améliorer beaucoup de choses. Nous avons gagné quatre matchs de suite et ce n’est pas facile. Mais nous devons améliorer beaucoup de choses, jour après jour, à chaque entraînement, match par match. Mais en dans ces circonstances, nous n’avons que peu de temps », a-t-il déclaré. « Nous devons aller étape par étape. Nous nous concentrons sur l’avenir, sur le prochain match. Mais je suis satisfait des efforts consentis par les joueurs lors du dernier match », a-t-il ajouté. Owen Coyle pense que les choses se mettent lentement en place pour son équipe. « Nous sommes invaincus à quatre reprises. Il y a eu quelques matchs où nous pensions que nous aurions dû gagner. Nous sommes donc en bonne forme. Nous devons juste continuer à travailler dur. Nous avons un certain nombre de blessures. Une fois que nous avons obtenu le meilleur de nous-mêmes. équipe, nous serons encore plus forts », a-t-il déclaré.

Mumbai n’a aucun problème de blessure, mais il manquera à nouveau les services de Mandar Rao Dessai, qui a raté les trois matchs précédents pour des raisons personnelles. L’arrière latéral n’a pas encore rejoint l’équipe après avoir quitté la bio-bulle de l’équipe. L’équipe de Coyle dépendra de Nerijus Valskis dès le départ, l’attaquant ayant marqué cinq de ses six buts jusqu’à présent. Jamshedpur a déjà six points de retard sur Mumbai et a eu trois nuls lors de ses quatre derniers matchs.